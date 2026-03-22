Boháčky sa nechcú vzdať sídla za 30 miliónov: Zamkli sa v dome, žijú v ňom už 40 rokov

domov boháčok

Ilustračná foto: reprofoto, Google Maps

Michaela Olexová
Toto je príbeh vdovy a švagrinej návrhára Olega Cassiniho, ktoré sa odmietajú vzdať sídla za 34,5 milióna dolárov (zhruba 30 miliónov eur). 

Spor o lukratívnu nehnuteľnosť trvá celé roky. Dve boháčky medzitým tvrdohlavo odkladali súdne termíny, ignorovali výzvy a namiesto toho predkladali hory právnych dokumentov. Keď im na dvere zaklopali realitní makléri, právnici a federálni zamestnanci, jednoducho sa zamkli v dome.

Marianne Nestorová a jej sestra Peggy majú obe po osemdesiatke a tvrdia, že nie sú pripravené vzdať sa boja o lukratívnu nehnuteľnosť, v ktorej kedysi ikonický módny návrhár Cassini pripravoval návrhy pre Jacqueline Onassisovú.

V dome žili posledné štyri dekády a proces, ktorý sa ťahal roky, sa konečne blíži k záveru, píše Business Insider.

Príbeh vily začal v roku 1984

Sága vily sa začala v roku 1984. Dvanásť rokov predtým sa Marianne tajne vydala za slávneho dizajnéra a práve v tomto roku sestry získali vlastnícke práva k domu.

Cassini, ktorý tvoril aj pre prvú dámu Jacqueline Kennedyovú, mal v dome svoje dizajnérske štúdio až do svojej smrti v roku 2006.

Oleg Cassini
Ilustračná foto: ebay.com, front of photo, back of photo, Public domain, via Wikimedia Commons

Po jeho úmrtí sa rozbehol dlhotrvajúci spor o jeho majetok. V roku 2016 náhradný sudca odvolal Marianne z funkcie vykonávateľky závetu s odôvodnením zlého hospodárenia, čo ona popiera. Odevné a parfumové značky boli z rúk sestier súdom vyňaté a presunuté do nútenej správy.

Vdova okrem toho dlhuje viac ako 133 miliónov dolárov (zhruba 115,3 milióna eur) podľa občianskoprávnych rozhodnutí, a jej odmietanie vyhovieť súdnym príkazom dokonca viedlo k väzeniu.

Ponuku chcela dorovnať v hotovosti

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac