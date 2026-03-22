Boháčky sa nechcú vzdať sídla za 30 miliónov: Zamkli sa v dome, žijú v ňom už 40 rokov

Spor o lukratívnu nehnuteľnosť trvá celé roky. Dve boháčky medzitým tvrdohlavo odkladali súdne termíny, ignorovali výzvy a namiesto toho predkladali hory právnych dokumentov. Keď im na dvere zaklopali realitní makléri, právnici a federálni zamestnanci, jednoducho sa zamkli v dome.
Marianne Nestorová a jej sestra Peggy majú obe po osemdesiatke a tvrdia, že nie sú pripravené vzdať sa boja o lukratívnu nehnuteľnosť, v ktorej kedysi ikonický módny návrhár Cassini pripravoval návrhy pre Jacqueline Onassisovú.
V dome žili posledné štyri dekády a proces, ktorý sa ťahal roky, sa konečne blíži k záveru, píše Business Insider.
Príbeh vily začal v roku 1984
Sága vily sa začala v roku 1984. Dvanásť rokov predtým sa Marianne tajne vydala za slávneho dizajnéra a práve v tomto roku sestry získali vlastnícke práva k domu.
Cassini, ktorý tvoril aj pre prvú dámu Jacqueline Kennedyovú, mal v dome svoje dizajnérske štúdio až do svojej smrti v roku 2006.
Po jeho úmrtí sa rozbehol dlhotrvajúci spor o jeho majetok. V roku 2016 náhradný sudca odvolal Marianne z funkcie vykonávateľky závetu s odôvodnením zlého hospodárenia, čo ona popiera. Odevné a parfumové značky boli z rúk sestier súdom vyňaté a presunuté do nútenej správy.
Vdova okrem toho dlhuje viac ako 133 miliónov dolárov (zhruba 115,3 milióna eur) podľa občianskoprávnych rozhodnutí, a jej odmietanie vyhovieť súdnym príkazom dokonca viedlo k väzeniu.
Nahlásiť chybu v článku