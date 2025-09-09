Blackout paralyzoval časť Berlína: Domácnosti sú bez prúdu, doprava skolabovala a tiesňové linky nefungujú

Aktuálna správa
Nina Malovcová
TASR
Berlín hlási najväčší blackout za posledné roky.

Približne 50 000 domácností, ako aj 3000 firiem a iných prevádzok na juhovýchode nemeckej metropoly Berlín postihol v utorok rozsiahly výpadok prúdu spôsobený zrejme politicky motivovaným podpaľačským útokom extrémistov na dva stožiare vysokého napätia.

Berlínsky hasičský zbor upozornil, že čiastočne nedostupné sú tiesňové linky 110 a 112, problémy sú aj s pevnými a mobilnými sieťami, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru DPA a portál bz-berlin.de.

Požiar ohlásili nadránom

V dôsledku požiaru nefunguje svetelná signalizácia, nepremávajú električky ani prímestská železnica S-Bahn. Postihnuté sú oblasti Niederschönweide, Treptow-Köpenick, Adlershof, Johannisthal, Altglienicke a časti štvrtí Rudow a Grünau.

Požiar bol nahlásený o tretej hodine ráno v mestskej časti Johannisthal. Hasičom trvalo hodinu, kým ho uhasili. Plamene poškodili a čiastočne zničili vysokonapäťové káble. Podľa prvotných zistení páchatelia použili urýchľovač horenia, zrejme benzín.

Výnimočný rozsah výpadku

Po siedmich hodinách od požiaru sa podarilo obnoviť dodávky elektriny do asi 15 000 domácností. Zatiaľ nie je jasné, ako dlho bude výpadok trvať. „Pripravujeme sa na možnosť, že to môže trvať dlhšie,“ povedal hovorca hasičského zboru.

Výpadky prúdu sa v Berlíne vyskytujú pravidelne, aj keď v menšom rozsahu. „Takýto rozsah je absolútnou výnimkou,“ povedal hovorca spoločnosti Stromnetz Berlin. O politicky motivovanom čine podľa polície svedčí výber dvoch elektrických stĺpov ako cieľa útoku a konanie páchateľov. Vyšetrovanie prípadu prevzalo oddelenie Krajinského kriminálneho úradu (LKA) v Berlíne, ktoré je zodpovedné za politicky motivované trestné činy.

