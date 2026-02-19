Bianka Rumanová priznala estetický zákrok tváre: Operácia trvala štyri hodiny, výsledok označila za úspech

Slovenská influencerka Bianka Rumanová sa svojim sledovateľom zdôverila s veľkou životnou zmenou. Na sociálnej sieti otvorene priznala, že podstúpila operáciu nosa, ktorú dlhodobo zvažovala, pričom celý proces absolvovala v zahraničí a rozhodla sa ho detailne zdokumentovať.
O svojom rozhodnutí informovala prostredníctvom série príspevkov v príbehoch na Instagrame, kde vysvetlila nielen dôvody, ale aj priebeh operácie, rekonvalescenciu a svoje prvé dojmy po zákroku. Ako sama priznala, nejde o spontánny krok, ale o rozhodnutie, ktoré v nej dozrievalo dlhší čas.
Rozhodnutie urobila už minulý rok
Influencerka priznala, že zmenu plánovala už minulý rok a prvým krokom bolo nájsť odborníka, ktorému bude dôverovať. „Už minulý rok som sa rozhodla pre zmenu. Tak som sa teda vydala na cestu za ňou. Prvým krokom bolo nájsť profíka, ktorý by mi túto premenu zrealizoval čo najšpičkovejšie,“ uviedla a naznačila, že jej sledovatelia možno už tušili, o aký zákrok ide. Svoje rozhodnutie následne pomenovala úplne otvorene. „Rozhodla som sa ísť na operáciu nosa,“ priznala bez okolkov.
Zákrok podstúpila v Turecku, kam odcestovala sama, čo označila za psychicky náročné, no zároveň nie nezvyčajné vzhľadom na jej životný štýl. „Prišla som do Turecka sama, trošku psycho ísť na operáciu do zahraničia sama, ale ja som zvyknutá na takéto výpady,“ vysvetlila s tým, že domov sa už bude vracať v sprievode partnera, ktorý za ňou pricestuje. Dodala tiež, že operácia trvala približne štyri hodiny a už krátko po nej začala vnímať prvé výsledky, ktoré v nej vyvolali silné emócie.
Prvé dojmy sú veľmi pozitívne
Hoci od zákroku uplynulo len krátke obdobie, influencerka neskrýva nadšenie a označila túto zmenu za jednu z najvýznamnejších vo svojom živote. „Je to veľká zmena a veľmi pozitívna musím povedať,“ zhodnotila a zároveň priznala, že výsledok prekonal jej očakávania. Svoje pocity opísala aj podrobnejšie a zdôraznila kvalitu práce chirurga. „Zatiaľ vám poviem toľko, že je krásny, veľmi sa mu podaril, až som neverila, že ozaj na prvýkrát sa dá takýto nos urobiť,“ uviedla s nadšením.
Ako vysvetlila, výsledok sa bude ešte postupne meniť, keďže opuch bude ustupovať postupne a finálny vzhľad si vyžiada čas. „Keď odpuchnem, tak za 3 až 4 týždne síce uvidíme ženskejší nos a jemnejšiu tvár, ale po 8 mesiacoch by mal byť v plnej paráde,“ priblížila proces hojenia. Dôvodom operácie nebola len estetika, ale aj konkrétny proporčný problém, ktorý jej prekážal. „Projekciu nosa som mala za hranou brady, a to mi začalo vadiť,“ vysvetlila, pričom dodala, že zákrok vnímala ako krok k jemnejšiemu a ženskejšiemu vzhľadu.
Celý proces chce zdokumentovať
Bianka sa rozhodla, že svoju skúsenosť nebude skrývať a chce sa o ňu deliť so svojimi sledovateľmi detailne a otvorene. „Keďže je to big deal, tak vám všetko dokumentujem a budú ďalšie vlogy,“ uviedla a naznačila, že fanúšikovia budú môcť sledovať celý priebeh rekonvalescencie.
Na záver priznala, že napriek náročnosti rozhodnutia necítila strach, ale skôr radosť z toho, že pre seba urobila dôležitý krok. „Nemala som žiaden strach, naopak radosť, že pre seba urobím takýto veľký krok k jemnejšej a ženskejšej tvári,“ uzavrela.
Nahlásiť chybu v článku