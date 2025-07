Bez tejto postavy by to v seriáli nebolo ono, tvrdia diváci Nemocnice. Súhlasíte s ich názorom?

Medzi stálice seriálu patria postavy ako Roman Varga, Denisa Antalová či Filip Balog. Tie každý deň zachraňujú životy a hoci všetky začali v seriáli v inom čase, stali sa neodmysliteľnou súčasťou seriálovej Nemocnice. Či už pre ich dobré srdce, šikovné ruky alebo humor.

Televízia JOJ momentálne pokračuje s vysielaním nových epizód obľúbeného seriálu z nemocničného prostredia. Ten sa vrátil na obrazovky s 12. sériou a stále má medzi divákmi úspech. Navyše si vždy nájdu nové obľúbené postavy, keďže sa v ňom od začiatku mnohé vystriedali. Napríklad Nela Pocisková, ktorá v seriáli stvárňovala doktorku Rebeku Vargovú a divákom po svojom odchode chýbala.

Diváci ho zbožňujú

Hoci seriál opustili viacerí herci a noví zas pribudli, nachádza sa medzi nimi jedna postava, o ktorej diváci povedali, že by to bez nej nebolo ono. Reč je o doktorovi Ottovi Kleinovi, ktorého stvárňuje Daniel Fischer. Ten v realite tvorí pár s herečkou Dominikou Kavaschovou. Do seriálu sa pridal ako nová postava v 5. sérii, no hneď si získal srdcia divákov, ako vyplýva z ich komentárov.

Televízia sa divákov spýtala, koľko srdiečok by poslali tejto postave. A ako sa ukázalo, niektorí tento počet ani nevedia spočítať, keďže si nevedia túto postavu vynachváliť. Napríklad: „Otto je „topka“, bez neho by to nebolo ono. Tie jeho bonmoty. Samozrejme, ten najvyšší počet.“

„Je super herec aj spevák. V Nemocnici trochu „srandy“ nechýba,“ súhlasila ďalšia diváčka, ktorá tiež oceňuje jeho vtipné hlášky. „100 zo 100,“ pridala sa tretia. O rovnaký názor sa podelili aj mužskí diváci, napríklad: „Jeho humor je dosť na vysokej úrovni, kvalitný materiál, skvelý, úžasný relax pri jeho hláškach.“

„Každý ho odsudzuje za jeho výzor, ale je to talentovaný herec a dobrý spevák. Ako sa povie, každý nemôže byť pekný,“ odkázala zas ďalšia diváčka. Pochvaly si tak nevyslúžila len seriálová postava, ale aj herec, ktorý ju stvárňuje.