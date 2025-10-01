Bez pomoci by uhynuli: Malé šteniatka niekto nechal odhodené v igelitke pri kontajneroch, polícia žiada ľudí o pomoc

Polícia rieši mimoriadne znepokojujúci prípad, ktorý sa odohral v Senci. Doposiaľ neznámy páchateľ nechal štyri len niekoľkodňové šteniatka v igelitovej taške na kontajnerovom stojisku. O život ich takmer pripravil neľudský čin, no zachránila ich náhoda, keď si ich všimol okoloidúci a privolal pomoc.
O prípade informovala Polícia SR na svojom oficiálnom facebookovom profile. Podľa polície sa incident stal v období od 25. do 27. septembra 2025. Šteňatá, staré približne tri až päť dní, boli ponechané v bielej igelitovej taške s logom obchodného reťazca.
Našiel ich náhodný okoloidúci v sobotu 27. septembra o 10.45 na kontajnerovom stojisku medzi Mierovým námestím a Šafárikovou ulicou v Senci. Veterinár, ktorý mláďatá vyšetril, uviedol, že boli úplne odkázané na výživu a bez rýchlej starostlivosti by uhynuli.
Polícia žiada o pomoc verejnosť
Vyšetrovateľ enviropolície začal trestné stíhanie pre prečin zanedbania starostlivosti o zviera v štádiu pokusu. Polícia zároveň vyzýva obyvateľov Senca a najmä tých, ktorí sa v spomínanom období pohybovali v blízkosti Mierového námestia a Šafárikovej ulice, aby poskytli akékoľvek relevantné informácie.
Obyvatelia, ktorí si všimli osobu nesúcu bielu igelitovú tašku na kontajnerové stojisko, môžu kontaktovať políciu na linke 158 alebo prostredníctvom súkromnej správy na oficiálnom profile na facebooku.
Páchateľovi hrozí trest odňatia slobody
Polícia zároveň pripomína, že akékoľvek konanie smerujúce k týraniu, zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávne. V tomto prípade hrozí páchateľovi trest odňatia slobody od jedného do piatich rokov.
