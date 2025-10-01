Slovensko môže o takej len snívať: Priemerná mzda v Poľsku presiahla magickú hranicu, stúpla takmer o 10 percent

Priemerná mesačná mzda v poľskej národnej ekonomike dosiahla v apríli 2025 hodnotu 9148 zlotých (2142 eur), zatiaľ čo mediánová mzda bola na úrovni 7262 zlotých (1701 eur).
V medziročnom porovnaní vzrástla mediánová mzda o 11,7 % a priemerná mzda o 9,9 %. Údaje v stredu zverejnil poľský štatistický úrad (GUS), informuje varšavský spravodajca TASR.
Štátne podniky preskočili súkromný sektor
Mediánová mzda sa líšila podľa sektora – v štátnych podnikoch dosiahla 8651 zlotých (2031 eur), zatiaľ čo v súkromnom sektore predstavovala 6549 zlotých (1537 eur).
Rozdiely boli aj medzi pohlaviami: muži mali mediánovú mzdu 7451 zlotých (1749 eur), ženy 7083 zlotých (1663 eur). Najvyšší medián zaznamenali zamestnanci vo veku 35 až 44 rokov (7592 zlotých/1782 eur), najnižší osoby do 24 rokov (5769 zlotých/1354 eur).
Najvyššia priemerná mzda bola v skupine 45 až 54 rokov (9717 zlotých/2281 eur) a najnižšia vo vekovej skupine do 24 rokov (6466 zlotých/1518 eur).
Na výšku mzdy mala vplyv aj veľkosť podniku. Mediánová mzda v podnikoch do deväť zamestnancov bola najnižšia, zatiaľ čo v podnikoch s viac než 1000 pracovníkmi dosiahla 8803 zlotých (2067 eur). Priemerná mzda v najmenších podnikoch bola 5793 zlotých (1360 eur), kým vo veľkých podnikoch prekročila 11 000 zlotých (2583 eur).
Podľa odvetví najvyššia mediánová mzda patrila ťažbe (12 613 zlotých/2961 eur), zatiaľ čo najvyššia priemerná mzda bola v sektore finančníctva a poisťovníctva (15 428 zlotých/3622 eur).
Nahlásiť chybu v článku