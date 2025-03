Bez dáždnika ani na krok: Tento víkend vám úsmev neprinesie. Čaká nás dážď aj vietor, na týchto miestach dokonca nasneží

Po štvrtkovom daždivom a búrlivom počasí sa ani piatok nezaobíde bez toho, aby ste si so sebou nevzali ako povinnú výbavu dáždnik. Zrážky sa rozšíria na celé územie Slovenska, pričom v niektorých oblastiach môžeme očakávať aj slabšie búrky. Nezabudnite si preto dáždniky a nepremokavé oblečenie.

Nad strednou Európou sa nachádza rozsiahla oblasť nízkeho tlaku vzduchu, ktorá siaha od Pyrenejského polostrova až po severozápadné Rusko. Práve vďaka nej sa nad Slovenskom bude naďalej udržiavať studený front, ktorý prinesie ďalšie vlny zrážok.

Prvé dažďové prehánky dorazia podľa predpovede portálu iMeteo, už v dopoludňajších hodinách od západu a postupne sa rozšíria aj na stredné a východné Slovensko. Najvýraznejšie zrážky sa očakávajú v horských oblastiach, kde sa namiesto dažďa bude tvoriť snehová pokrývka.

Na horách pribudne až 20 cm snehu

Podľa predpovedí môže do piatkovej noci spadnúť od 5 do 20 mm zrážok, pričom v horských oblastiach môže napadnúť až 20 cm nového snehu. Najviac zrážok sa očakáva v oblastiach s vyššou nadmorskou výškou, kde sa môžu tvoriť snehové záveje.

Napriek daždivému počasiu budú teploty pomerne vysoké. Na juhozápade Slovenska sa vyšplhajú na +12 °C, pričom na juhovýchode môžu dosiahnuť až +15 °C. V niektorých lokalitách, najmä na Zemplíne a v regióne Abov, môže teplomer ukázať až +17 °C.

Potešujúci je fakt, že dnes nás nečaká výrazne silný vietor. Avšak spolu so zrážkami sa môže do ovzdušia dostať aj menšie množstvo saharského prachu, hoci jeho koncentrácia dnes ešte nebude vysoká, umývanie okien je lepšie odložiť na budúci týždeň. Pred nami je teda ďalší daždivý deň, ktorý síce môže skomplikovať plány na voľný čas, no zrážky sú pre vysušenú prírodu vítané.

Aké počasie nás čaká cez víkend?

Tento víkend prinesie na Slovensko zmenu počasia pod vplyvom tlakových útvarov. Ako informuje Slovenský hydrometeorologický ústav, v sobotu bude našu oblasť ovplyvňovať studený front, zatiaľ čo v nedeľu sa počasie dostane pod vplyv rozsiahlej oblasti nízkeho tlaku vzduchu od juhu.

Pripravte sa na oblačné a daždivé dni, na severe sa dokonca vráti aj sneženie. Veterné podmienky môžu byť najmä na východe nepríjemné, a preto je vhodné prispôsobiť tomu svoje plány. Nezabudnite na teplejšie oblečenie, najmä ak sa chystáte do hôr alebo na sever Slovenska.

Sobota bude upršaná

Počasie počas soboty bude výrazne ovplyvnené zvlneným studeným frontom, ktorý prinesie oblačnosť a zrážky. Už v noci sa miestami objaví dážď, pričom počas dňa bude pršať na mnohých miestach. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Vo vyšších polohách, a na severe miestami aj v stredných polohách, bude snežiť.

Nočná teplota klesne na 7 až 2 stupne Celzia, na severe môže byť okolo nuly. Denné teploty sa budú pohybovať od 6 do 11 stupňov, no na Orave, pod Tatrami a na Spiši môže byť chladnejšie, len okolo 4 stupňov. Severný až severovýchodný vietor bude fúkať rýchlosťou 3 až 8 metrov za sekundu, na východe ojedinele okolo 10 metrov za sekundu, čo predstavuje rýchlosť do 35 kilometrov za hodinu, pričom v nárazoch môže dosiahnuť až 55 kilometrov za hodinu. Na strednom Slovensku bude vietor skôr slabší.

V nedeľu bude zrážok menej

V nedeľu sa do našej oblasti rozšíri rozsiahla oblasť nízkeho tlaku vzduchu od juhu, zatiaľ čo od severozápadu bude zasahovať tlaková výš. Počasie tak zostane prevažne oblačné, no zrážok bude menej. V noci môže na viacerých miestach pršať, no cez deň už len ojedinele. Na severe, od stredných polôh vyššie, bude naďalej snežiť.

Najnižšia nočná teplota sa bude pohybovať medzi 5 až 0 stupňami, v údoliach môže klesnúť až na -2 stupne. Cez deň sa maximálne teploty budú pohybovať od 6 do 11 stupňov, ale na severe a Dolnom Spiši bude chladnejšie, okolo 4 stupňov. Severný vietor bude fúkať rýchlosťou 3 až 9 metrov za sekundu, čo je približne 10 až 30 kilometrov za hodinu. Na strednom Slovensku bude opäť len slabý vietor.