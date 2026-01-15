Beštia z východu mieri na Slovensko: Valí sa k nám extrémny chlad, takto ovplyvní počasie na našom území

Výrazné ochladenie je za dverami, studený vzduch sa šíri do strednej Európy.

Východne od Slovenska sa už niekoľko dní udržiava mohutný vír extrémne studeného vzduchu, ktorý meteorológovia označujú ako „beštia z východu“. Ide o výrazný vpád arktického vzduchu, ktorý prináša najnižšie teploty za posledné roky.

Kým na našom území sa v uplynulých hodinách prechodne oteplilo a miestami sa objavil aj mrznúci dážď, veľká časť východnej Európy čelí mimoriadne tvrdej zime. Podľa portálu iMeteo sa „beštia z východu“ nad východnou Európou udržiava už dlhší čas a v najbližších dňoch sa začne postupne presúvať smerom na západ. Jej vplyv pocítime už počas víkendu aj na Slovensku, kde treba počítať s výrazným ochladením.

Dnes ešte pocítime zdanlivé oteplenie

Počas dnešného dňa ovplyvňuje počasie na Slovensku predná strana rozsiahlej tlakovej níže so stredom v oblasti Faerských ostrovov. Od juhozápadu k nám prúdi vlhký vzduch, ktorý je vo vyšších vrstvách ovzdušia aj teplejší.

Ako upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav, nejde o stabilnú situáciu a pokojný charakter počasia môže byť len klamlivý. Očakáva sa oblačné až zamračené počasie, len sem-tam so zmenšenou oblačnosťou. Lokálne sa môže tvoriť hmla, najmä v ranných hodinách. Ojedinele sa vyskytne mrholenie, na východe Slovenska aj slabé sneženie alebo dážď so snehom.

Vzhľadom na teploty blízke bodu mrazu hrozí miestami tvorba poľadovice, čo môže skomplikovať dopravu. Najvyššia denná teplota dosiahne -2 až 3 °C, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši môže byť ojedinele aj teplejšie. Na horách vo výške okolo 1500 m sa teplota bude pohybovať približne okolo 1 °C. Vietor bude väčšinou slabý, alebo sa vyskytne bezvetrie, čo podporí pretrvávanie hmiel. Zrážky budú len minimálne, ich úhrn by nemal presiahnuť 1 mm, prípadne do 1 cm snehu.

Platia aj výstrahy

Vo štvrtok treba na celom Slovensku počítať s pretrvávajúcou poľadovicou. Slovenský hydrometeorologický ústav v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého stupňa, ktoré upozorňujú na zvýšené riziko najmä v doprave a pri pohybe osôb.

Okrem poľadovice platia aj výstrahy pred hmlou. Tá sa môže v ranných hodinách lokálne vyskytovať na viacerých miestach a výrazne znižovať dohľadnosť. Výstraha pred hmlou je v platnosti do 10.00 h, pričom výstraha pred poľadovicou zostáva platná až do piatkového obeda.

„Beštia z východu“ prináša extrémne mrazy

Najsilnejšie mrazy aktuálne zasahujú najmä Ukrajinu, Rusko a Bielorusko. V niektorých oblastiach tam nočné teploty klesajú až k -30 °C a ani počas dňa sa vzduch výraznejšie neoteplí. Maximálne hodnoty sa miestami pohybujú len okolo -15 °C. Situácia je mimoriadne vážna predovšetkým na Ukrajine, kde mnohí obyvatelia zostali bez elektriny a kúrenia v dôsledku poškodenia energetickej infraštruktúry. Problémy hlásia aj viaceré regióny na juhu Ruska, kde bol vyhlásený núdzový stav.

Počas nadchádzajúceho víkendu sa „beštia z východu“ ešte viac rozšíri a zosilnie. Najchladnejšie by malo byť práve vo východnej Európe, no silné mrazy sa postupne presunú aj do ďalších častí kontinentu vrátane strednej Európy. Kým v našej oblasti sa môžu denné teploty miestami ešte krátkodobo dostať mierne nad nulu, vo východnej Európe zostanú aj počas dňa hlboko pod bodom mrazu.

Na Slovensku môže mrznúť aj počas dňa

Na Slovensko bude chladný vzduch prenikať od východu. V kombinácii s výbežkom vyššieho tlaku vzduchu to prinesie viac slnečných hodín a rozrušenie inverzie, no zároveň aj výrazný pokles teplôt. Najchladnejšie má byť najmä na severe a východe krajiny, kde môže mrznúť aj počas dňa. Nočné teploty môžu klesať až k -20 °C, pričom najvýraznejšie mrazy sa očakávajú na východnom Slovensku. Počas víkendu nás tak čaká návrat silných mrazov, ktoré budú jasným signálom, že „beštia z východu“ sa postupne hlási o slovo aj u nás.

