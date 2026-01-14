U našich susedov bude vyhlásený výnimočný stav, ľudia mrznú. Ukrajinský energetický sektor trápia ruské útoky

Jakub Baláž
TASR
Vojna na Ukrajine
Približne 400 štvrtí Kyjeva je už niekoľko dní bez kúrenia po rozsiahlom piatkovom útoku Moskvy.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu oznámil, že v energetickom sektore bude vyhlásený „výnimočný stav“ po nepretržitých ruských útokoch, ktoré ovplyvňujú dodávky tepla a elektriny počas mrazivých dní. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Zriadi sa stále koordinačné veliteľstvo, ktoré sa bude zaoberať situáciou v Kyjeve. Pre ukrajinský energetický sektor sa vyhlási stav núdze,“ uviedol Zelenskyj na platforme X po zasadnutí, ktoré sa venovalo situácii v energetike. „Prebiehajú práce na zaistenie výraznejšieho zvýšenia dovozu elektrickej energie na Ukrajinu… Vládni predstavitelia vynaložia maximálne úsilie na to, aby od našich partnerov získali potrebné vybavenie a dodatočnú pomoc,“ priblížil.

Takúto kritickú situáciu zažívajú prvý raz

Poveril som tiež vládu, aby pripravila revíziu predpisov týkajúcich sa zákazu vychádzania v tomto mimoriadne chladnom počasí. Ľudia musia mať čo najlepší prístup k pomoci a podniky musia mať priestor na plánovanie svojej činnosti podľa situácie v energetickom sektore… Očakávame návrhy od ministerstva školstva a vedy a od miestnych úradov týkajúce sa formátov vzdelávania počas výnimočného stavu,“ vysvetlil prezident.

Približne 400 štvrtí Kyjeva je už niekoľko dní bez kúrenia po rozsiahlom piatkovom útoku Moskvy. „Situácia v Kyjeve je veľmi zložitá. Takýto rozsah zaznamenávame po prvý raz od začiatku vojny,“ uviedol starosta ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko.

Opravári, energetické spoločnosti, mestské služby i štátna pohotovostná služba naďalej nepretržite pracujú na obnovení dodávok elektriny a tepla. Mnohé problémy si vyžadujú urgentné riešenie. Ďakujem všetkým, ktorí na tom pracujú s plným nasadením,“ dodal Zelenskyj na X.

