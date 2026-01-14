U našich susedov bude vyhlásený výnimočný stav, ľudia mrznú. Ukrajinský energetický sektor trápia ruské útoky

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu oznámil, že v energetickom sektore bude vyhlásený „výnimočný stav“ po nepretržitých ruských útokoch, ktoré ovplyvňujú dodávky tepla a elektriny počas mrazivých dní. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Zriadi sa stále koordinačné veliteľstvo, ktoré sa bude zaoberať situáciou v Kyjeve. Pre ukrajinský energetický sektor sa vyhlási stav núdze,“ uviedol Zelenskyj na platforme X po zasadnutí, ktoré sa venovalo situácii v energetike. „Prebiehajú práce na zaistenie výraznejšieho zvýšenia dovozu elektrickej energie na Ukrajinu… Vládni predstavitelia vynaložia maximálne úsilie na to, aby od našich partnerov získali potrebné vybavenie a dodatočnú pomoc,“ priblížil.
Takúto kritickú situáciu zažívajú prvý raz
„Poveril som tiež vládu, aby pripravila revíziu predpisov týkajúcich sa zákazu vychádzania v tomto mimoriadne chladnom počasí. Ľudia musia mať čo najlepší prístup k pomoci a podniky musia mať priestor na plánovanie svojej činnosti podľa situácie v energetickom sektore… Očakávame návrhy od ministerstva školstva a vedy a od miestnych úradov týkajúce sa formátov vzdelávania počas výnimočného stavu,“ vysvetlil prezident.
Približne 400 štvrtí Kyjeva je už niekoľko dní bez kúrenia po rozsiahlom piatkovom útoku Moskvy. „Situácia v Kyjeve je veľmi zložitá. Takýto rozsah zaznamenávame po prvý raz od začiatku vojny,“ uviedol starosta ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko.
„Opravári, energetické spoločnosti, mestské služby i štátna pohotovostná služba naďalej nepretržite pracujú na obnovení dodávok elektriny a tepla. Mnohé problémy si vyžadujú urgentné riešenie. Ďakujem všetkým, ktorí na tom pracujú s plným nasadením,“ dodal Zelenskyj na X.
Nahlásiť chybu v článku