Berú aj nováčika, no musí mať 7 rokov skúseností: Pracovná ponuka pobavila Slovákov

Ilustračná foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Hľadanie práce v súčasnosti nie je med lízať.

Možno ste si už aj vy odniesli z pracovných pohovorov rôzne „zaujímavé“ zážitky. Občas však stačí pozrieť na online pracovné ponuky a človek uvažuje, v akom vesmíre sa to ocitol. Jedna z takýchto ponúk vyvolala humorné reakcie.

Musí to byť skúsený nováčik

Na Reddite sa objavila diskusia, v ktorej sa Slováci pustili do kritizovania pracovných ponúk. Nedávno sme informovali o ponuke, kde firma ako bonus núkala zamestnancom to, že budú zaučení. Ľudí neohúrili ani platové podmienky a živnosť.

Tentoraz používateľov platformy zaujala informácia, že pozícia „TeamLeader Order Management“ je síce vhodná aj pre nováčika, ale následne sa v požiadavkách uvádza, že musí mať aspoň 7 rokov skúseností v danom odbore.

Job cringes
by
u/Live_Glass_3916 in
Slovakia

Dynamický korporátny svet

Hoci úloh na 10-bodovom zozname nie je málo, nejedného Slováka možno zaujme plat vo výške od 3 460 eur, ako aj niekoľko dní dovolenky navyše. „Veď vhodné pre absolventa so 7 rokmi praxe, čo je na tom divné?“ pýta sa sarkasticky komentujúci. Ďalší dodáva, že je každého chyba, že už na konci základnej školy nemal skúsenosti v rôznych programoch a v obchodovaní.

V dynamickom korporátnom svete je to vraj úplne normálne. „Netreba zabúdať na výbornú kávu a chutný čaj ako jeden z benefitov,“ pridáva sa s humorom používateľ Redditu. Ďalší reaguje vlastnou skúsenosťou, kedy mu na pohovore ako benefit sľúbili prístup k vode v kancelárii.

Sú roky praxe naozaj dôležité?

„Nám naposledy na meetingu, že robíme v teple a výplata chodí načas… No neber také firemné bonusy…“ dozvedáme sa. V jednej z pracovných ponúk sa dokonca ako bonus objavila „možnosť socializácie v kancelárii“. Podľa jedného z komentujúcich je ale nutné si niečo také vážiť. Podľa jeho slov je veľká vzácnosť, ak sa formálne dodržiavajú pracovnoprávne predpisy.

Ďalší z používateľov si spomenul na vývojára, ktorý vytvoril rozhranie FastAPI. Zaujímal sa o pracovnú pozíciu, ktorá vyžadovala štyri a viac rokov skúseností s FastAPI. Nemohol sa uchádzať, pretože odkedy rozhranie vytvoril, ubehlo v tom čase len jeden a pol roka. Poukazuje tak na to, že roky skúseností sa nerovnajú schopnostiam a znalostiam, ktoré človek má.

Obchod pátra po zákazníkoch: Za účet zaplatili, no neúspešne. Ľudí to rozhnevalo

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac