Na 5-dňovú dovolenku vám postačí aj 180 eur: Do lacného a neobjaveného raja sa dostanete už za 3 hodiny

Zabudnite na Taliansko či Chorvátsko. Dovolenku snov si môžete užiť aj na mieste, ktoré má ešte aj dnes nálepku nezaujímavej postsovietskej krajiny. Gruzínsko je však skrytým a málo odhaleným klenotom pre všetky typy návštevníkov, ktorí ostanú príjemne prekvapení nielen z tamojšej prírody, ale aj z kultúry či gastronómie. Navyše, podľa portálu Timeout ide o jednu z najlacnejších destinácii na výlet.

Minulé leto sme predstavili destinácie, ktoré nie sú možno medzi dovolenkármi také populárne, no zároveň ponúkajú skvelé zážitky za výhodné ceny. Odporúčanie dostalo napríklad aj Rumunsko, ktoré leží na západnom pobreží Čierneho mora. Teraz sa však pozrieme na opačnú stranu pobrežia, konkrétne do Gruzínska, ktoré tiež patrí k menej objaveným, no zároveň veľmi potenciálnym cestovateľským miestam.

Tbilisi, Batumi či Kutaisi sú mestá, ktoré ešte donedávna možno neboli pre náš región až tak výrazne známe, nieto aby sa objavovali v desiatkach zahraničných článkov v spojení ako tip na parádny výlet. Dnes je však realita Gruzínska podstatne odlišná.

V článku sa dozviete aj: čo pomohlo Gruzínsku k popularite;

ktoré mestá a miesta sa oplatí navštíviť;

v čom má čaro zimná sezóna;

koľko stojí dovolenka v Gruzínsku;

ako sa tam dá čo najjednoduchšie dostať.

Gruzínsko ako postsoviestsky štát nemalo v prvých rokoch po rozpade Sovietskeho zväzu práve ideálne podmienky na progres a rast. Ešte v roku 2001 bolo v krajine až 54 % obyvateľov pod hranicou chudoby. Čo je však potrebné vyzdvihnúť, je skutočnosť, že toto číslo sa v rámci nasledujúcich rokov výrazne znížilo. V roku 2015 napríklad len na 10,1 %, uvádza Geostat.

Turizmus je spásou pre celý štát

V rámci ekonomiky a hospodárstva patrí Gruzínsko k najpoctivejším hráčom na geopolitickej mape sveta. Svetová banka ho dokonca označila ako reformátora roka, keď za jeden kalendárny rok poskočilo vo svetovom rebríčku jednoduchosti národného hospodárstva zo 112. na 18. miesto.

Vývoz tvoria najmä hnojivá, autá, víno či minerálne vody, no štátu vo veľkom pomáha najmä turizmus. Zatiaľ čo v roku 2015 navštívilo Gruzínsko niečo vyše 6 miliónov ľudí, v roku 2019 to bolo už takmer 9,5 milióna. S nárastom turizmu narastá aj zisk do štátnej pokladnice, ktorá sa môže ročne vďaka vysokej návštevnosti naplniť aj o 3 miliardy eur, píše Georgia Travel.

Práve fakt, že do Gruzínska si medziročne nachádza cestu čoraz viac cestovateľov, potvrdzuje, že ide o krajinu, ktorej plný turistický potenciál, pravdepodobne, ešte len nastane. A zdá sa, že to pokojne môže byť už v blízkej budúcnosti.

Raj pre všetky záľuby

Gruzínsko je štát na Kaukaze, ktorý sa označuje ako transkontinentálny. Znamená to, že časť leží v Európe a časť v Ázii. Zároveň ponúka možnosť kúpania sa v Čiernom mori, ruch moderného mesta, aj exkluzívnu lyžovačku v jednom z luxusných stredísk, ktoré sú v posledných zimných sezónach veľmi obľúbené.

Najobľúbenejšou destináciou štátu s takmer štyrmi miliónmi obyvateľov je hlavné mesto Tbilisi, ktoré fascinuje najmä svojou kultúrou, lokálnou gastronómiou, vínom a historickými budovami. Výhodou Tbilisi je tiež poloha s veľkým medzinárodným letiskom, ktoré spája lety z väčšiny štátov. Dostať sa tak do iných častí Gruzínska teda podlieha prestupom, a tak aj dlhšiemu cestovaniu.

Podľa Georgia Travel je druhým najnavštevovanejším miestom v krajine región Adžarska. V podstate ide o autonómnu republiku na území Gruzínska, ktorej hospodárskym, kultúrnym aj politickým centrom je prímorské mesto Batumi, prezývané ako Las Vegas pri Čiernom mori.

Na rozdiel od Tbilisi, Batumi išlo vpred najmä v technológiách a modernej architektúre. V Batumi je všetko, čo dnes vyžaduje moderný cestovateľ za zážitkami. Okrem druhého z troch medzinárodných letísk sa vyznačuje aj pestrým nočným životom, ktorý do Gruzínska láka čoraz viac ľudí.

Z miest vyčnieva ešte Kutaisi, ktoré je domovom katedrály Bagrati (od roku 1994 súčasťou kultúrneho dedičstva UNESCO). Gruzínsko je teda krajina, v ktorej sa môžete v lete kúpať v mori, v zime si užívať lyžovačku a na jar či v jeseni oddychovať vo vínnych oblastiach, ktorými sú Gruzínci známi po celom svete.

Víno sa totiž na území dnešného Gruzínska vyrábalo už 6000 rokov pred Kristom, čo z tejto krajiny robí pravú kolísku vína, píše National Geographic.

Lyžovačka, na ktorú nezabudnete

Pohorie Kaukaz dáva Gruzínsku neodolateľnú príležitosť poskytnúť tie najlepšie podmienky na zimnú lyžovačku. Medzi najobľúbenejšie strediská patria Gudauri, Mestia, Goderdzi či Bakuriani, pričom niektoré sú vzdialené len približne 2 hodiny jazdy autom od Tbilisi, tvrdí Journalofnomads.

Medzi zahraničnou klientelou si dané strediská urobili perfektné meno najmä vďaka skvelým službám, kvalite zjazdoviek, lokálnej chutnej gastronómii či najmä cenám, ktoré sú v porovnaní s Rakúskom, Talianskom alebo Francúzskom podstatne nižšie (cena skipassov sa líši od kvality a vybavenosti strediska). Solídne ubytovanie v prostredí svahov nájdete aj za 15 eur/noc, no do karát pre turistov z nášho regiónu určite nehrá vzdialenosť, ktorú je nutné za týmto zážitkom absolvovať.

Koľko stojí Gruzínsko