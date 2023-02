BDSM či tantrická masáž: 5 rád, ako podľa vedy môžete posunúť svoj sexuálny život na vyšší level

Veda pravdepodobne nie je to prvé, čo vám príde na rozum pri zmienke o sexe. Pravdou však je, že veda nám toho pri milostných radovánkach môže dať veľa. Už desaťročia sa odborníci venujú otázke, ako svoj sexuálny život vylepšiť. Takéto sú ich odporúčania.

Túžba a vzrušenie

Ako píše web Science Alert, túžba a vzrušenie hrajú mimoriadne dôležitú úlohu v ľudských sexuálnych aktivitách. Vzrušenie môže byť vyvolané širokým spektrom stimulov, vrátane dotyku, vizuálnych podnetov, ale aj psychologických faktorov. Túžba alebo libido sú zas hnacím motorom, motiváciou zapojiť sa do sexuálnej aktivity.

Oba fenomény sú komplexné a ovplyvňuje ich množstvo faktorov, vrátane biologických, psychologických či environmentálnych. Už okolo roku 1960 Virginia Johnsonová a William Masters zadefinovali cyklus, ktorý popisuje fyzické a emocionálne zmeny dejúce sa počas sexuálnej stimulácie. Tieto fázy zvyčajne zahŕňajú túžbu, vzrušenie, orgazmus a návrat do normálu.

Ďalšie modely zas poukazujú na to, že ženy a muži prežívajú sexuálne vzrušenie a jeho fázy inak. Jedným z dôvodov je fakt, že reakcie žien na rôzne podnety sú komplexnejšie a je viac pravdepodobné, že ich ovplyvnia psychologické a emocionálne faktory, ako napríklad dynamika vzťahu a komunikácia.

Navyše, aj keď sú túžba a vzrušenie prepojené, nie vždy idú ruka v ruke. Napríklad, ak má muž rannú erekciu, nemusí to automaticky znamenať, že práve túži po svojej partnerke.

Otvorená a úprimná komunikácia

Ďalší spôsob, ako posunúť sexuálny zážitok na ďalšiu úroveň, je otvorená a úprimná komunikácia. Aj výskum publikovaný v časopise Iranian Journal of Psychiatry ukázal, že ľudia, ktorí pravidelne a otvorene hovoria o svojich túžbach a preferenciách, sú so sexuálnym životom spokojnejší.

Experimentovanie

Vedecky sa podarilo dokázať aj to, aké je dôležité experimentovanie a skúšanie rôznych polôh a techník uspokojovania. Odborníci ľudí nabádajú, aby vyskúšali napríklad role play, BDSM, tantrický sex a masáže, ale napríklad aj pozeranie etickej pornografie.

Prítomný moment

Pozitívny vplyv na sexuálny zážitok má aj uvedomovanie si prítomného okamihu. Všímajte si, čo sa s vaším telom deje a ako sa práve cítite. Umocniť pocit vzrušenia môže aj pomalé dýchanie zhlboka.

Očakávania

Ľudia sú neraz sklamaní najmä kvôli nerealistickým očakávaniam. Sex je komplexnou záležitosťou a filmy ho neraz poriadne skresľujú. Často nás ovplyvňuje aj to, čo sme sa o sexe naučili, keď sme vyrastali. Vplývajú na nás aj kultúrne normy či náboženstvo, ktoré nás učia, čo je „normálne“ a „akceptovateľné“.

V mnohých kultúrach napríklad ľudia veria, že ľudia by sa mali milovať len za účelom plodenia potomkov. Ďalší si zas myslia, že sex je dobrý len vtedy, ak je jeho výsledkom orgazmus. Dôležité je však s vlastnou sexualitou experimentovať a vnímať ju pozitívne. Vo vlastnom tele by sme sa mali cítiť pohodlne a pri sexe by sme mali vypustiť myšlienky na to, či práve vyzerá dokonale.