Kde je klitoris a ako objaviť bod G? Dokumenty o sexe a sexualite na Netflixe vám odpovedia, na čo ste sa báli opýtať

Získať zaujímavé informácie z rôznych oblastí môžete napríklad prostredníctvom dokumentárnych filmov a seriálov. To platí aj o sexe. Pár ich nájdete aj na streamovacej službe Netflix.

Kým niektoré sa sústredia na detabuizovanie sexuality, prinášajú zaujímavé fakty či vyvracajú známe mýty o sexe a ľudskom tele, ďalšie sa venujú témam ako pornografický priemysel alebo sexuálne zneužívanie. Vybrali sme tie najlepšie z nich, ktoré vám môžu priniesť nový pohľad na vec.

Pravidlá rozkoše / The Principles of Pleasure (2022)

„Hovoriť o rozkoši môže byť divné. Ale úprimne? Nemalo by!“ Trojdielny dokumentárny seriál otvárajú reakcie žien, ktoré sa vyjadrujú k tejto téme. Pravidlá rozkoše sa edukačným a pútavým spôsobom pokúšajú vyvrátiť hlboko zakorenené mýty, ktoré v sebe možno prechovávate aj vy. Taktiež vysvetľuje, kde sa vzali, a kam až siahajú ich korene.

Dokumentom sprevádza americká stand-up komička a moderátorka Michelle Buteau. Prostredníctvom výpovedí sexuálnych terapeutov, odborníkov vo svojej oblasti alebo obyčajných žien chce priniesť odpovede na rôzne otázky, ktoré ste sa možno doteraz nemali koho opýtať, alebo ste si mysleli, že trápia iba vás, a preto ste mali strach o nich hovoriť.

Vedieť, kde je váš vlastný klitoris, je moc,“ hovorí jedna z opýtaných. V minulosti bola ženská sexualita potláčaná do úzadia. Dokonca sa spájala so vznikom rôznych chorôb. Preto, keď chceme pochopiť, prečo je aj dnes tabuizovaná, je nutné nahliadnuť do minulosti.

Sex — máme jasno / Sex, Explained (2020)

Päť častí tohto dokumentárneho seriálu je nabitých zaujímavými informáciami a štatistikami zo sveta sexuality. Ako uvádza oficiálny popis distribútora, na jednej strane má mať edukačný charakter, na druhej sľubuje divákom priniesť dávku humoru.

Venuje sa témam ako sexuálne fantázie, príťažlivosť, antikoncepcia, až po plodnosť a pôrod. V tejto kategórii spomína napríklad aj traumy z pôrodu či pôrodné bolesti. Jednotlivé epizódy sú krátke a svižné, a preto sú výbornými jednohubkami, pri ktorých navyše môžete načerpať množstvo nových informácií.