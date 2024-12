Bašár Asad prvýkrát prehovoril z Moskvy: Zosadený prezident tvrdí, že neutiekol, takto vysvetľuje opustenie Sýrie

Zosadený sýrsky prezident Bašár Asad v prvom vyhlásení od pádu svojho režimu uviedol, že jeho odchod z Damasku v deň obsadenia protivládnymi povstalcami nebol plánovaný. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Evakuáciu požadovala Moskva

„Môj odchod zo Sýrie nebol plánovaný a neuskutočnil sa ani počas posledných hodín bojov, ako niektorí tvrdia. Naopak, zostal som v Damasku a plnil som svoje povinnosti až do ranných hodín nedele 8. decembra,“ uviedol Asad vo videu zverejnenom v pondelok na platforme Telegram.

Asad podľa libanonského webu L’Orient-Le Jour dodal, že jeho okamžitú evakuáciu do Ruska v nedeľu 8. decembra večer „požadovala Moskva“.

„Keď teroristické sily prenikli do Damasku, v koordinácii s našimi ruskými spojencami som sa presunul do Lázikíje, aby som dohliadal na bojové operácie,“ tvrdil Asad a dodal, že do Ruska odišiel večer 8. decembra. Súčasne dodal, že Sýria je teraz „v rukách teroristov“.

Islamistickí povstalci spustili svoju nečakanú ofenzívu proti režimu Bašára Asada koncom novembra. V rýchlom slede obsadili veľké mestá ako Aleppo, Dajr az-Zaur, Hamá a Homs. V noci na 8. decembra vstúpili aj do hlavného mesta Damask.

Asad s rodinou je momentálne v Rusku. To im poskytlo azyl z humanitárnych dôvodov.