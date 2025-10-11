Baľte kufre: Jedno z najkrajších európskych miest máme len jednu hodinu cesty autom od slovenskej hranice. Má obrovské čaro

Hľadáte ideálne miesto na jesenný výlet, ktoré nie je ďaleko, no ponúka svetovú úroveň? Máme pre vás skvelý tip. Len kúsok od slovenskej hranice sa nachádza metropola, ktorá sa teraz umiestnila v prestížnom rebríčku. Úplne vás očarí.
Rakúska metropola, známa svojou bohatou históriou, kultúrou a eleganciou, si opäť vydobyla miesto medzi top európskymi destináciami, píše magazín Time Out. V prestížnom rebríčku časopisu Condé Nast Traveller sa Viedeň umiestnila na treťom mieste medzi najlepšie hodnotenými mestami v Európe. Nie je sa čo čudovať, pretože toto mesto, ktoré sa nachádza približne len jednu hodinu cesty autom od slovenskej hranice, má obrovské čaro.
Historická, no zároveň moderná
Viedeň je dokonalým príkladom mesta, ktoré si zachovalo svoj historický charakter a zároveň drží krok s modernou dobou. Návštevníkov víta majestátna architektúra – od zámku Schönbrunn a cisárskeho Hofburgu až po ikonickú Katedrálu sv. Štefana. Prechádzka po Ringstrasse je ako cestovanie v čase, pretože ju lemujú paláce, múzeá a monumenty, ktoré rozprávajú príbehy minulých storočí.
Čo robí Viedeň ešte výnimočnejšou, je jej schopnosť spomaliť čas. V mestských parkoch ako Stadtpark alebo Volksgarten môžete relaxovať medzi kvetinami a sochami, zatiaľ čo mestské kaviarne vás zlákajú na dlhé popoludnia s ikonickou Sacherovou tortou.
V rebríčku sa umiestnili ďalší dvaja naši susedia
V rebríčku sa však spomedzi našich susedov neobjavilo len Rakúsko, ale aj maďarská Budapešť a česká Praha, ktoré sa umiestnili na posledných dvoch priečkach. Pričom prvé miesto získala Valletta na Malte a druhú priečku Oslo v Nórsku.
Najlepšie mestá na návštevu v Európe
- Valletta, Malta
- Oslo, Nórsko
- Viedeň, Rakúsko
- Kodaň, Dánsko
- Madrid, Španielsko
- Mníchov, Nemecko
- Lisabon, Španielsko
- Štokholm, Švédsko
- San Sebastián, Španielsko
- Palma, Španielsko
- Florencia, Taliansko
- Atény, Grécko
- Rím, Taliansko
- Paríž, Francúzsko
- Marseille, Francúzsko
- Reykjavík, Island
- Porto, Portugalsko
- Benátky, Taliansko
- Budapešť, Maďarsko
- Praha, Česká republika
