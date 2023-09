Bála sa, akoby jej šlo o život: Masterson sa k Mile Kunis správal nevhodne, keď mala len 14 rokov, no teraz ho háji

Amerického herca Dannyho Mastersona, známeho z televízneho seriálu Tie roky sedemdesiate, odsúdili na najmenej 30 rokov väzenia za znásilnenie dvoch žien. Ku skutku malo dôjsť v roku 2003. Herečka Mila Kunis ho ale pred sudcom hájila, a to napriek tomu, že sa k nej počas natáčania seriálu správal nevhodne.

Mila Kunis tvrdí, že keď mala 14 rokov, Danny Masterson sa stavil s Ashtonom Kutcherom a vyzval ho, aby ju pobozkal počas natáčania seriálu Tie roky sedemdesiate. Ako píše web Mail Online, dvojica napriek tomu napísala sudcovi list, v ktorom Mastersona hájila. Za ten sa pred niekoľkými dňami verejne ospravedlnila.

V liste pár sudcu žiadal, aby bol k Mastersonovi zhovievavý. To ale vyvolalo vlnu kritiky. Kutcher a Kunis ale tvrdia, že za žiadnych okolností nechceli situáciu zľahčovať a obete znásilnenia ešte viac traumatizovať. O napísanie listu Ashtona a Milu požiadala Mastersonova rodina, vzhľadom na to, že sa s Dannym poznajú 25 rokov. Kutcher v liste opísal Mastersona ako človeka, ktorý sa k ľuďom správal slušne a veľkoryso. Kunis v liste nazvala Mastersona vynikajúcim vzorom a priateľom, ktorého vníma ako staršieho brata. K obhajobe sa pridali aj ďalší hereckí kolegovia, ktorí na Mastersonovu adresu nešetrili chválou.

O nevhodnom správaní zo strany Mastersona Kunis a Kutcher prvýkrát verejne hovorili ešte v roku 2002, no nahrávka teraz opäť vyplávala na povrch, zrejme ako reakcia na spomínaný list. V tom čase 19-ročná Kunis a 24-ročný Kutcher sa počas vysielania Fox Comedy rozprávali o scéne, v ktorej sa dve hlavné postavy mali bozkávať. Kutcher sa zamýšľal nad tým, či to nebolo tak trochu ilegálne, keďže v čase natáčania spomínaných scén mala Mila ešte len 14 rokov (aj keď si vraj myslel, že má 15).

Ohh this WILL be a thread pic.twitter.com/WlXHYfYxgE

— Kolii ♡ (@koliikat) September 9, 2023