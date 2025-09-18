Babie leto prichádza v plnej sile: Slovensko zažije posledné tropické dni, teploty prekročia aj 30 °C. Potom nastane zlom

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
Slovensko čaká návrat leta, teploty vystúpia až k 30 °C.

Aj keď kalendár už ukazuje september, počasie sa rozhodlo pripraviť nám ešte jednu rozlúčku s letom. V nasledujúcich dňoch sa Slovensko prebudí do nezvyčajne teplého a slnečného počasia. Teploty sa vyšplhajú až k hranici 30 °C, čo prinesie atmosféru ako z júla. Meteorológovia však upozorňujú, že ide o posledné tropické dni tohto roka.

Podľa portálu iMeteo za všetko môže mohutná tlaková výš, ktorá sa vytvorí nad Alpami a následne sa presunie smerom na Balkán. Tento pohyb otvorí dvere veľmi teplému vzduchu prúdiacemu z Afriky. Do západnej Európy dorazí už v piatok, no Slovensko pocíti jeho silu až počas víkendu.

Dnes ešte miernejšie počasie

Vo štvrtok bude počasie na Slovensku pokojné a ešte nie úplne letné. Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu bude dnešok len predohrou k horúcemu víkendu. Počasie u nás ovplyvňuje tlaková výš so stredom nad Alpami. Očakáva sa prevažne jasno až polooblačno, popoludní môže byť na západe a severe oblačnosti o niečo viac.

Ilustračná foto: TASR (Daniel Stehlík)

V ranných hodinách treba na cestách rátať aj so zníženou dohľadnosťou. V severnej polovici Slovenska sa môže tvoriť hmla, ktorá miestami obmedzí viditeľnosť len na 50 až 200 metrov. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý vydal výstrahu prvého stupňa platnú do 9.30 h pre viaceré okresy v Trenčianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji. Meteorológovia zároveň pripomínajú, že takáto hmla môže predstavovať riziko najmä pre vodičov a cestnú premávku.

Ráno sa ešte výnimočne objavia aj slabé zrážky. Najvyššie denné teploty vystúpia na 18 až 23 °C, na severe miestami len okolo 16 °C. Na horách vo výške 1500 metrov bude ráno približne 5 °C a večer okolo 11 °C. Vietor bude prevažne slabý.

Piatok už prinesie citeľné oteplenie

V piatok sa už začne prejavovať prílev teplejšieho vzduchu. Obloha zostane väčšinou jasná až polojasná, len v noci a ráno sa môžu objaviť hmly alebo nízka oblačnosť. Zrážky sa očakávajú len výnimočne. Denné teploty sa dostanú na 21 až 26 °C, pričom na juhozápade Slovenska bude ešte o niečo teplejšie. Piatok tak už naznačí, čo nás čaká počas víkendu.

Víkend sa ponesie v znamení tropických teplôt

Sobota a nedeľa podľa portálu iMeteo prinesie plnohodnotný návrat leta. Po rozpustení ranných hmiel sa vyčasí a počas dňa bude prevládať slnečné počasie. Teploty stúpnu na 24 až 30 °C a najteplejšie bude na juhozápade Slovenska. Práve tu sa ortuť teplomera dostane aj cez hranicu 30 °C.

Foto: TASR/Ján Krošlák

Pre mnohých to bude ideálna príležitosť využiť poslednýkrát v tomto roku horúce počasie na výlety, šport alebo oddych pri vode. Meteorológovia však pripomínajú, že ide o poslednú možnosť užiť si tropický víkend. Od začiatku budúceho týždňa sa počasie zmení a teploty začnú klesať.

Čaká nás ochladenie a návrat jesene

Po víkende sa k slovu dostanú teploty typické pre druhú polovicu septembra. Počasie sa ochladí a najvyššie denné hodnoty budú väčšinou od 15 do 20 °C. V noci môže byť ešte chladnejšie a v dolinách sa objavia prízemné hmly. Tropickým dňom je tak na tento rok koniec, no príroda nám ešte môže ponúknuť babie leto so slnečnými a príjemne teplými popoludniami.

