Babička požiadala mladú ženu v MHD, aby si od nej odsadla. Keď zistíte prečo, ostanete zhrození

Prípadov, keď si niekto chcel vymeniť miesto v dopravnom prostriedku, je množstvo. Mnoho ľudí sa navyše o svoje zážitky delí na sociálnych sieťach či fórach a ukazujú tak, že ľudia vedia výmenu miesta odôvodniť rôznymi bizarnými argumentmi. Napríklad sme vás nedávno informovali o zážitku ženy, ktorú mamička požiadala o výmenu miesta s jej synom, aby mohol sledovať mraky.
Ako sa však ukázalo, nie vždy si chcú ľudia vymeniť sedadlo, niekedy si rovno myslia, že majú nárok aj na to vedľa seba. Dôkazom toho je mladá žena, ktorá zverejnila svoj zážitok na platforme Reddit. Istá stará pani ju požiadala o to, aby si od nej odsadla, namiesto toho, aby to urobila ona. Zdvorilosť očividne stratila niekde po ceste. Napriek tomu sa mladá žena rozhodla uistiť, či nespravila chybu ona, no internet sa rýchlo postavil na jej stranu.
Nečakaná požiadavka od staršej pani
Len 20-ročná žena sa obrátila na Reddit, aby zistila, či spravila chybu, keď sa nepresunula potom, ako ju o to neznáma babička požiadala. Vysvetlila, že chodí na brigádu, kde nemá možnosť osprchovať sa, a tak si dá na seba po práci viac dezodorantu, aby ju nebolo cítiť a nesmrdela po ceste domov, keďže sa presúva verejnou dopravou.
Tak tomu bolo aj v deň, keď došlo k incidentu. Mladá žena vysvetlila, že sedela v metre, keď si k nej na ďalšej zastávke prisadla postaršia pani. Tá sa po chvíli mladej žene prihovorila, no nie z priateľských dôvodov. Povedala jej totiž, že smrdí a kázala jej, nech si presadne. Vagón metra bol pritom poloprázdny, a preto babičke nič nebránilo v tom, aby si odsadla ona.
Žena zvažovala, že to urobí, hoci sa jej poznámka staršej pani dotkla. Rozmyslela si to však vtedy, ako ju znova oslovila hrubým tónom a kázala jej presadnúť si k skupine mladých mužov. Jej argument znel: „Tým hlúpym imigrantom to aj tak vadiť nebude.“ Mladá žena sa v tomto momente zaťala a povedala staršej žene, nech si odsadne, ak s ňou má problém. Ona to však neurobila a po zvyšok cesty si šomrala popod nos.
Napriek tomu, že to bola staršia žena, ktorá bola hrubá a nemiestna, mladá žena sa neskôr začala obávať, že spravila chybu a mala sa bez rečí presunúť. „Koniec koncov, máme vždy rešpektovať starších,“ poznamenala. Ako dôvod, prečo sa obáva, že ona bola v tejto situácii tá zlá, uviedla: „Nezmenila som sedadlo, keď ma o to tá žena požiadala, pretože som na to nevidela dôvod. Keď som odmietla, nahnevala sa, tak som ju ignorovala.“ Navyše dodala, že by mohla byť považovaná za ignoranta už len preto, že nerešpektovala jej želanie, nezáležiac na tom, aký tón v rozhovore s ňou staršia žena použila.
Ľudia ju však rýchlo ubezpečili, že nespravila nič zlé a podporili ju. „Bola si už unavená a mala si právo sedieť na voľnom mieste v metre. Žiadosť staršej ženy, aby si sa posunula na základe jej vnímania tvojej vône, bola hrubá a neúctivá. Navyše, jej hanlivá poznámka o skupine chlapcov bola úplne neprimeraná a nevhodná. Mala si plné právo zostať na svojom mieste a neposunúť sa,“ odkázal jej niekto.
„Sadla si vedľa teba a potom ti prikázala, aby si sa posunula. Je mi jedno, aký mala dôvod, mala si nájsť iné miesto,“ zhodnotil ďalší komentujúci. „Povedala si, že vagón bol takmer prázdny, mohla sa presunúť, ak nechcela sedieť vedľa teba. Tá stará pani je kret*n, pretože je xenofóbna a povedala ti, že smrdíš,“ zhodnotil niekto do tretice.
