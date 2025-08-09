Mamička požiadala ženu, aby si vymenila sedadlo s jej synom. Ľudia sa zhodli, že taký hlúpy dôvod ešte nepočuli

Niekedy sa môžete v lietadle ocitnúť v poriadne dramatickej situácii.

Cestovanie môže byť niekedy poriadne chaotické, najmä ak ste ohľaduplní k spolucestujúcim, ale oni nie sú rovnako ochotní. Rýchlo sa tak môžete dostať do hádok s cudzími ľuďmi a pritiahnuť na seba nežiadanú pozornosť. To sa stalo aj jednej žene, ktorá odmietla prenechať svoje miesto dieťaťu. 

Každý má v lietadle svoje obľúbené miesto – najčastejšie pri okne alebo pri uličke. Miesto uprostred býva najnepríjemnejšie, najmä ak sedíte vedľa cudzích ľudí. Je preto dôležité plánovať vopred a uistiť sa, že si vyberiete miesto, ktoré vám bude vyhovovať. Jedna žena túto prípravu podcenila, keďže si bola istá, že si s ňou niekto vymení miesto, no ostala nepríjemne prekvapená. Píše o tom portál Mirror.

Snažila sa v nej vyvolať výčitky svedomia

Vo videu, ktoré zverejnila používateľka @life_in_mini_stories, vidieť ženu, ako pokojne sedí pri okne a venuje sa svojim veciam. Často si ľudia za takéto miesto priplatia – a očakávajú, že ho aj dostanú. Jej spokojný let však ani nestihol začať, keď k nej pristúpila cudzia žena s požiadavkou: „Prepáčte, nemohli by ste si vymeniť miesto? Môj syn veľmi chce sedieť pri okne. Miluje pozorovať mraky.“ 

@life_in_mini_stories Why on earth should I give up my seat???? #usa_tiktok #plane#storytime #truestory #window ♬ O Multiverso – Leonardo Travensoli

Žena odpovedala, že si nemôže vymeniť miesto, pretože si ho „vopred vybrala“. Tiež dodala, že sa aj jej počas letu páči pozerať von oknom. Mamička sa začala cítiť urazená a nerozumela, prečo jej žena nechce vyhovieť. Poznamenala: „Nikto mi to ešte nikdy neodmietol.“

Rozhorčene dodala: „Asi nemáte deti, inak by ste vedeli, že je normálne prenechať miesto dieťaťu. Alebo ho chcete nechať plakať celý let?“

Žena vo videu vysvetlila, že to nie je jej „problém“, ak dieťa bude plakať a zopakovala, že sa svojho miesta nevzdá. „Ak ste chceli, aby váš syn sedel pri okne, mali ste to naplánovať a kúpiť si miesto pri okne,“ poznamenala.

Matka odvetila, že ona „nebude platiť navyše len preto, že si niekto myslí, že je múdrejší ako ostatní“. A pokračovala v slovnom útoku: „Ste dospelá žena, mali by ste sa hanbiť.“ Nezabudla ju ani obviniť, že „robí scénu“.

Žena však pokojne odpovedala, že vie, že je dospelá žena a práve preto si miesto „rezervuje vopred namiesto toho, aby využívala cudzie výčitky svedomia“. Matka ju obvinila, že ju nezaujímajú city iných ľudí, ani detí a označila ju za „nechutnú“. Obe tak mysleli, že majú pravdu, ale až verejnosť ich rozsúdila, keď žena zverejnila toto video na TikTok-u.

„Opýtať sa môže, ale mala by vedieť prijať aj nie,“ znel jeden z komentárov. V ďalšom zas stálo: „Mala si úplnú pravdu. Nemala žiadne právo ťa o to žiadať.“ V inom komentári zas niekto videl obe strany a zhodnotil: „Aj ja by som si svoje miesto určite nechal, ale myslím si, že matka mala právo sa opýtať, rovnako ako mám ja právo povedať nie.“ 

Mnohí pritom argumentovali tým, že vzdať sa svojho miesta, za ktoré ste si priplatili, je hlúpe, rovnako ako dôvod, pre ktorý mamička žiadala miesto pre svojho syna.

