Netušila, že je tehotná, až kým na dovolenke neporodila na záchode. Príbeh Helen sa neskôr ešte viac skomplikoval

Predstavte si, že v noci cítite nutkanie ísť na toaletu. Z obyčajnej návštevy záchoda sa však rýchlo stane pôrod a skôr než sa nazdáte, držíte v rukách dieťa, o ktorom ste ani nevedeli, že ho čakáte. A keďže ste na dovolenke, ani netušíte, ako sa s ním dostanete domov. Znie to neuveriteľne, no je to skutočný príbeh jednej ženy z Británie.
Helen Greenová pricestovala 21. mája do Toronta, kde mala začať dovolenku s manželom Michaelom a 6-ročnou dcérou Darcy. 45-ročná mama bola ubytovaná s rodinou na hoteli a všetko prebiehalo normálne, až kým sa v noci nezobudila na to, že ma v bruchu kŕče. Premiestnila sa preto na toaletu, kde o pár minút neskôr porodila donosené dieťa, o ktorom vôbec netušila, že ho čaká. Píše portál People.
Vôbec netušila, že je tehotná
Okolo 1:45 ráno sedela na toalete v hotelovej kúpeľni, keď „jej telo prevzalo kontrolu“ a porodila dieťa, o ktorom netušila, že ho nosí pod srdcom, opisuje Helen. „Nemala som tušenie, čo sa deje,“ vysvetlila mamička, ktorá pochádza z Bristolu v Anglicku, kde pracuje vo finančných službách. „Po dvoch silných kontrakciách sa narodilo dieťa, tak som ju zdvihla z toalety a držala ju v náručí.“
Michael si spočiatku myslel, že plač novorodenca prichádza z vedľajšej izby. Keď vošiel dnu a uvidel svoju ženu s dieťaťom v náručí, tiež ostal v šoku. „Bol som taký zmätený. Nedokázali sme pochopiť, čo sa deje,“ povedal 45-ročný Michael. Zúfalý manžel okamžite zavolal na číslo 911, aby jeho ženu a dieťa mohli odviezť do najbližšej nemocnice.
„Nevedeli sme, či je dieťa v poriadku, ani či bolo donosené,“ povedal otecko a dodal: „Ani sme nepozreli, či je to chlapec alebo dievča – povedal nám to zdravotník.“ Keď sa zdravotníci v nemocnici opýtali Michaela na tehotenstvo, nemal žiadne informácie, ktoré by mohol poskytnúť. „Stále som opakoval: Neviem,“ spomína.
Našťastie bolo dievčatko, ktoré sa narodilo s váhou 3,6 kg, zdravé. Pár jej dal meno Olivia a rýchlo sa o novinku podelil s rodinou. „Bol to obrovský šok, ale aj krásne prekvapenie,“ povedala pyšná mama pre SWNS a dodala: „Proste prišla a máme pocit, ako keby bola s nami vždy.“
Helen, ktorá je aj mamou 18-ročného syna Harryho, zažila po narodení Darcy viacero potratov. Počas tehotenstva s Olivou nemala žiadne príznaky tehotenstva a menštruácia bola pravidelná, povedala SWNS. Mamička ďalej vysvetlila, že pri predchádzajúcich tehotenstvách mala „obrovské bruško“, ale tentoraz to tak nebolo. Navyše chodila štyrikrát týždenne do posilňovne.
To najťažšie tak mala rýchlo za sebou a našťastie bez nejakých komplikácií. Napriek nečakanému príchodu bola malá Olivia okamžite obklopená láskou, no potom prišla tá najnáročnejšia časť – návrat domov do Veľkej Británie. Rodina musela predĺžiť svoj pobyt, kým čakali na rodný list a pas dieťaťa.
