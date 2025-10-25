Austrálčanka ochutnala prvýkrát tvaroh, zatvárila sa poriadne kyslo: K tomuto ho prirovnala, ľudia jej poradili jednu vec

Foto: Screen TikTok (onewayplane)

Zuzana Veslíková
Nie, tvaroh bežne nenájdete v obchodoch naprieč celým svetom.

Keď vycestujete do zahraničia, zážitkom môže byť aj obyčajná návšteva potravín. Keď sa my Slováci vyberieme napríklad do Ázie, v populárnom reťazci potravín 7-Eleven sa cítime ako v raji. Podobné vzrušenie môžu zažívať cudzinci, keď sa dostanú do našich európskych supermarketov a nájdu tam z nášho pohľadu úplne bežné pochúťky, ktoré sú však pre nich niečím úplne novým.

Tiktokerka Hanny sa presťahovala z Austrálie do malej českej dedinky a so svojím publikom sa delí o pohľad na rôzne tradičné jedlá – české, ale aj slovenské či maďarské. Ochutnala napríklad vepřo knedlo zelo, chlebíčky, guláš alebo dokonca bryndzové halušky. Virálnym sa stalo aj jej video, v ktorom si dala prvýkrát v živote tvaroh. Konkrétne jemný, polotučný.

@onewayplane What do you eat tvaroh with? 👀 #czechcuisine #czechfood #aussieinczechia #tvaroh #czechrepublic ♬ Matcha Boba – Becomfy

Čakala úplne inú chuť

„Som v Česku a dnes ochutnávam tvaroh po prvýkrát,“ začala. Priznala, že nevie, čo to presne je, no myslí si, že je to „typ českého jogurtu“. Keď si dala do úst prvé sústo, zostala poriadne zaskočená.

„Je to jogurt? Je to syr?“ Prekvapila ju krémová textúra tvarohu, no pomenovať jednoznačne jeho chuť bolo pre ňu náročné. Na záver sa opýtala ľudí, ako takýto tvaroh vlastne jedia.

V komentároch jej odporučili pridať trochu cukru, medu či ovocia. Viacerí podotkli, že takto bez ničoho tvaroh jedia iba kulturisti alebo teda ľudia, ktorí cvičia vo fitku, keďže má vysoký obsah bielkovín. Inak skôr slúži ako prísada pri varení či pečení.

Niekoho dokonca prekvapilo, že tvaroh vlastne nie je bežnou potravinou, ktorú nájdete všade vo svete, ale skôr našou lokálnejšou záležitosťou. Iných jej video a reakcia jednoducho pobavila a spríjemnila im deň.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľovalJednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval
Zrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojnyZrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojny
ANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom mysliaANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom myslia
Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásadyOdborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Na Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenieNa Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenie
Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovalaZa obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac