Austrálčanka ochutnala prvýkrát tvaroh, zatvárila sa poriadne kyslo: K tomuto ho prirovnala, ľudia jej poradili jednu vec

Keď vycestujete do zahraničia, zážitkom môže byť aj obyčajná návšteva potravín. Keď sa my Slováci vyberieme napríklad do Ázie, v populárnom reťazci potravín 7-Eleven sa cítime ako v raji. Podobné vzrušenie môžu zažívať cudzinci, keď sa dostanú do našich európskych supermarketov a nájdu tam z nášho pohľadu úplne bežné pochúťky, ktoré sú však pre nich niečím úplne novým.
Tiktokerka Hanny sa presťahovala z Austrálie do malej českej dedinky a so svojím publikom sa delí o pohľad na rôzne tradičné jedlá – české, ale aj slovenské či maďarské. Ochutnala napríklad vepřo knedlo zelo, chlebíčky, guláš alebo dokonca bryndzové halušky. Virálnym sa stalo aj jej video, v ktorom si dala prvýkrát v živote tvaroh. Konkrétne jemný, polotučný.
@onewayplane What do you eat tvaroh with? 👀 #czechcuisine #czechfood #aussieinczechia #tvaroh #czechrepublic ♬ Matcha Boba – Becomfy
Čakala úplne inú chuť
„Som v Česku a dnes ochutnávam tvaroh po prvýkrát,“ začala. Priznala, že nevie, čo to presne je, no myslí si, že je to „typ českého jogurtu“. Keď si dala do úst prvé sústo, zostala poriadne zaskočená.
„Je to jogurt? Je to syr?“ Prekvapila ju krémová textúra tvarohu, no pomenovať jednoznačne jeho chuť bolo pre ňu náročné. Na záver sa opýtala ľudí, ako takýto tvaroh vlastne jedia.
V komentároch jej odporučili pridať trochu cukru, medu či ovocia. Viacerí podotkli, že takto bez ničoho tvaroh jedia iba kulturisti alebo teda ľudia, ktorí cvičia vo fitku, keďže má vysoký obsah bielkovín. Inak skôr slúži ako prísada pri varení či pečení.
Niekoho dokonca prekvapilo, že tvaroh vlastne nie je bežnou potravinou, ktorú nájdete všade vo svete, ale skôr našou lokálnejšou záležitosťou. Iných jej video a reakcia jednoducho pobavila a spríjemnila im deň.
