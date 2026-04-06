Aprílová nedeľa prepisovala rekordy: Dnešná noc bola ako uprostred leta

slnko teplo horuco

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
SITA
Možno ste dnes v noci zažili to isté čo my – zabudli ste pred spaním zatvoriť okno, pretože to vlastne ani nebolo potrebné.

Apríl býva typický nevyspytateľným počasím a chladnými ránami. Tento rok však Slovensko zasiahlo niečo, čo pripomína júlové leto oveľa viac ako jar v miernom pásme. Najmä západ a juh krajiny prežili noc, počas ktorej teploty neklesli pod +15 °C.

V tomto období je pritom bežné, že si človek na večernú prechádzku oblečie hrubšiu vrstvu oblečenia – neraz aj zimnú bundu.

Ako upozornil portál iMeteo, v noci z nedele (5. apríla) na pondelok (6. apríla) by mu tento rok postačilo len dlhé tričko či tenký sveter.

Jar sa zmenila na leto

Dlhodobý teplotný normál sa v noci na začiatku apríla pohybuje približne medzi +2 °C +7 °C. Aktuálne hodnoty tak boli miestami vyššie aj o viac než 10 stupňov. Mimoriadne výrazný extrém zaznamenala meteorologická stanica Bratislava–Ivanka, kde po polnoci teplota vystúpila až na +18,5 °C.

Za nezvyčajne vysokými teplotami stojí silné južné prúdenie, ktoré aktuálne ovplyvňuje veľkú časť Európy. Práve ono spôsobilo, že Slovensko sa na Veľkonočný pondelok prebúdzalo do rána s teplotami okolo +15 °C. Výraznú úlohu zohral aj vietor a oblačnosť, ktoré zabránili tzv. radiačnému ochladzovaniu zemského povrchu.

Ilustračná foto: Unsplash

Vysokými teplotami šokovala aj samotná nedeľa. Ako upozornil portál iMeteo vo svojom predchádzajúcom článku, v lokalite bratislavská Koliba vystúpila teplota o 16:00 až na +24,1 °C. Podobne extrémne hodnoty zaznamenali aj v Česku a Maďarsku, kde sa teploty priblížili k letnej hranici +25 °C.

„Podľa oficiálnych údajov Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) sa absolútne najteplejším bodom stali Dyjakovice na Znojemsku, kde meteorológovia namerali neuveriteľných +24,9 °C, čím bol o 0,2 stupňa pokorený doterajší rekord z roku 2016,“ dodáva portál.

Tento nezvyčajný vývoj však nebude trvať dlho. Nad Atlantikom a severnou Európou sa totiž práve v tejto chvíli formuje studený front, ktorý smeruje nad naše územie a čoskoro prinesie výraznú zmenu.

Ochladenie sa má začať prejavovať už večer. Nočné teploty klesnú opäť k nule a hroziť bude aj prízemný mráz.

Aké počasie nás čaká dnes?

Dnes bude premenlivá, na severe dopoludnia prevažne veľká oblačnosť. Ojedinele, na severe a východe dopoludnia miestami, prehánky alebo dážď, vo vyšších polohách sneženie. K večeru sa bude oblačnosť zmenšovať. Najvyššia denná teplota 14 až 20 °C, v severnej polovici a na Horehroní väčšinou 8 až 14 °C.

Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom spočiatku okolo 1 °C, do večera teplota klesne na približne -2 °C. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 3 až 9 metrov za sekundu (10 až 30 km/h), ojedinele prechodne, najmä na západe a východe územia, dosiahne vietor rýchlosť okolo 11 metrov za sekundu (40 km/h), v nárazoch okolo 17 metrov za sekundu (60 km/h).

Nad pásmom lesa sa očakáva prudký vietor až víchrica.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ľudia budú ďalej než kedykoľvek predtým: Posádka misie Artemis 2 sa dostala pod vplyv gravitácie…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Slováci a Česi v zahraničí
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Umelá inteligencia
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Tip na výlet
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Na nože
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur
Branislav Gröhling v 1 na 1: Pán Boh s nami a Fico preč. Polícia ho už vyšetruje pre vlastizradu
1 na 1
Branislav Gröhling v 1 na 1: Pán Boh s nami a Fico preč. Polícia ho už vyšetruje pre vlastizradu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac