Aprílová nedeľa prepisovala rekordy: Dnešná noc bola ako uprostred leta

Apríl býva typický nevyspytateľným počasím a chladnými ránami. Tento rok však Slovensko zasiahlo niečo, čo pripomína júlové leto oveľa viac ako jar v miernom pásme. Najmä západ a juh krajiny prežili noc, počas ktorej teploty neklesli pod +15 °C.
V tomto období je pritom bežné, že si človek na večernú prechádzku oblečie hrubšiu vrstvu oblečenia – neraz aj zimnú bundu.
Ako upozornil portál iMeteo, v noci z nedele (5. apríla) na pondelok (6. apríla) by mu tento rok postačilo len dlhé tričko či tenký sveter.
Jar sa zmenila na leto
Dlhodobý teplotný normál sa v noci na začiatku apríla pohybuje približne medzi +2 °C až +7 °C. Aktuálne hodnoty tak boli miestami vyššie aj o viac než 10 stupňov. Mimoriadne výrazný extrém zaznamenala meteorologická stanica Bratislava–Ivanka, kde po polnoci teplota vystúpila až na +18,5 °C.
Za nezvyčajne vysokými teplotami stojí silné južné prúdenie, ktoré aktuálne ovplyvňuje veľkú časť Európy. Práve ono spôsobilo, že Slovensko sa na Veľkonočný pondelok prebúdzalo do rána s teplotami okolo +15 °C. Výraznú úlohu zohral aj vietor a oblačnosť, ktoré zabránili tzv. radiačnému ochladzovaniu zemského povrchu.
Vysokými teplotami šokovala aj samotná nedeľa. Ako upozornil portál iMeteo vo svojom predchádzajúcom článku, v lokalite bratislavská Koliba vystúpila teplota o 16:00 až na +24,1 °C. Podobne extrémne hodnoty zaznamenali aj v Česku a Maďarsku, kde sa teploty priblížili k letnej hranici +25 °C.
„Podľa oficiálnych údajov Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) sa absolútne najteplejším bodom stali Dyjakovice na Znojemsku, kde meteorológovia namerali neuveriteľných +24,9 °C, čím bol o 0,2 stupňa pokorený doterajší rekord z roku 2016,“ dodáva portál.
Tento nezvyčajný vývoj však nebude trvať dlho. Nad Atlantikom a severnou Európou sa totiž práve v tejto chvíli formuje studený front, ktorý smeruje nad naše územie a čoskoro prinesie výraznú zmenu.
Ochladenie sa má začať prejavovať už večer. Nočné teploty klesnú opäť k nule a hroziť bude aj prízemný mráz.
Aké počasie nás čaká dnes?
Dnes bude premenlivá, na severe dopoludnia prevažne veľká oblačnosť. Ojedinele, na severe a východe dopoludnia miestami, prehánky alebo dážď, vo vyšších polohách sneženie. K večeru sa bude oblačnosť zmenšovať. Najvyššia denná teplota 14 až 20 °C, v severnej polovici a na Horehroní väčšinou 8 až 14 °C.
Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom spočiatku okolo 1 °C, do večera teplota klesne na približne -2 °C. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 3 až 9 metrov za sekundu (10 až 30 km/h), ojedinele prechodne, najmä na západe a východe územia, dosiahne vietor rýchlosť okolo 11 metrov za sekundu (40 km/h), v nárazoch okolo 17 metrov za sekundu (60 km/h).
Nad pásmom lesa sa očakáva prudký vietor až víchrica.
