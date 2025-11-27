Anna Jakab Rakovská odhalila traumu, o ktorej roky mlčala. Pohľad z okna jej zničil detstvo aj vzťah k jedlu

Foto: Instagram (anic.jakab.rakovska)

Frederika Lyžičiar
K bravčovému sa vrátila až po dvadsiatich rokoch.

Traumy z detstva si so sebou často nesieme celé roky a až dospelosť ich dokáže pomenovať či spracovať.

Svedčí o tom aj príbeh herečky Anny Jakab Rakovskej, ktorá prežila moment, aký by mnohým z nás zostal v pamäti navždy. Ako uvádza Nový čas, jeden ranný pohľad z okna detskej izby ju poznačil na dlhé roky a ovplyvnil dokonca aj jej stravovacie návyky.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Anic Jakab Rakovska (@anic.jakab.rakovska)

Ranný pohľad, ktorý všetko zmenil

Ako dieťa netušila, že obyčajné ráno sa môže zmeniť na šokujúci zážitok. Nádvorie rodičovského domu sa jej navždy vrylo do pamäti. „Keď som sa ako malá ráno prebudila a otvorila oči, z okna detskej izby som videla rozpolenú sviňu,“ spomína herečka v tolkšou Trochu inak s Adelou.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Slzy Janka Borodáča (@slzy_jb)

Obraz, ktorý sa jej naskytol, sprevádzali zvuky a pach, ktoré v sebe niesli ešte väčšiu hrôzu. „Pamätám si ten kvikot, ten zápach… Bolo mi z toho tak zle, že som mäso nejedla až do vysokej školy,“ priznala.

Útek prasiatka a zvuk, na ktorý sa nedá zabudnúť

