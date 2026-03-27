Analytik má zlé správy: Dôchodky vás môžu nepríjemne zaskočiť, oproti výplate budú veľkým sklamaním

Nina Malovcová
SITA
Tým, ktorí sa ho dožiju, dôchodok nemusí stačiť ani na bežný život.

Príjem po odchode do dôchodku môže klesnúť v priemere až o 600 eur mesačne. Priemerný penzista môže aj s trinástym dôchodkom rátať mesačne so sumou približne 750 eur, čo predstavuje zhruba polovicu jeho predchádzajúceho platu.

Upozornila na to online investičná platforma Portu s tým, že nepriaznivý demografický vývoj na Slovensku zaťažuje dôchodkový systém stále viac a už v súčasnosti na jedného dôchodcu nerobia ani traja ľudia.

Vplyv trinásteho dôchodku

Z 1 300 eur na 703 eur mesačne, tak vyzerá podľa analytika Portu Mareka Malinu príjem človeka, ktorý zarábal priemernú mzdu a po odchode do dôchodku dostal priemerný dôchodok. Keďže sa dôchodky nezdaňujú, investičná platforma porovnávala čistý príjem na základe údajov Štatistického úradu SR a Sociálnej poisťovne ku koncu minulého roka.

„Ak by sme do tohto prepočtu zahrnuli aj trináste dôchodky, ktorých výška je aktuálne zmrazená na úrovni 667,30 eura, dostaneme sa na 759 eur, s ktorými môže priemerný penzista mesačne rátať. To je približne 58 % jeho predchádzajúceho príjmu,“ priblížil Malina.

Podľa prieskumu agentúry Ipsos pre Portu by sa z 1 535 oslovených respondentov 11,2 % uspokojilo s dôchodkom 800 eur, ak by mali do penzie odísť v najbližších týždňoch. Takmer 60 % by v takomto prípade chcelo dostať aspoň tisícku mesačne.Podľa analytika však veľká časť ľudí na želaný dôchodok nedosiahne, pokiaľ si na neho nebude šetriť.

Nepriaznivý vývoj do budúcnosti

„Dáta Štatistického úradu prezrádzajú, že vo 4. kvartáli minulého roka pracovalo na Slovensku niečo cez 2,6 milióna ľudí. Počet poberateľov starobných dôchodkov sa podľa údajov Sociálnej poisťovne blíži k 1,2 miliónom. Tento pomer sa má pritom v budúcnosti podľa drvivej väčšiny prognóz iba zhoršovať, keďže počet obyvateľov klesá a populácia starne. Je preto otázne, dokedy bude mať štát, ktorého verejné financie čelia vysokým deficitom, dosť peňazí na to, aby vedel garantovať aspoň takú výšku dôchodkov, ako v súčasnosti,“ upozornil Malina.

Doplnil, že pokles životnej úrovne už dnes mnohí dôchodcovia riešia tak, že aj po odchode do dôchodku ostávajú pracovať. Podľa Eurostatu na Slovensku pracuje až 33,8 % „čerstvých“ dôchodcov. „S rastúcim vekom sa však schopnosť pracovať znižuje. Najmä pri fyzicky náročných povolaniach je veľkou výzvou zostať produktívny aj v sedemdesiatke. Preto by ľudia, ktorí nechcú na penzii pracovať a zároveň čeliť prepadu životnej úrovne, mali na budúcnosť myslieť vopred. Riešením je odkladať si peniaze, investovať ich a začať s tým čím skôr,“ uviedol analytik.

Význam investovania

Dĺžka investičného horizontu má podľa odborníkov zásadný vplyv na to, aké sumy si treba mesačne odložiť. Podľa analytika, ak by si chcel niekto po dobu 15 rokov kompenzovať 600-eurový výpadok príjmu, potrebuje si našetriť 108-tisíc eur. Ak bude peniaze investovať 40 rokov, pri priemernej výkonnosti trhov na úrovni 8 % p.a. by si mal mesačne odložiť 31 eur.

Ak by si začal odkladať 15 rokov pred dôchodkom, potrebná suma stúpne na 312 eur mesačne. „Rozdiel 25 rokov dokáže sumu, ktorú si potrebujem mesačne odložiť, zdesaťnásobiť. Dôvodom je princíp zloženého úročenia, keď sa zhodnocuje nielen vklad, ale aj minulé výnosy. Preto je najlepšie začať si odkladať aj malé sumy hneď po získaní prvého zamestnania. Samozrejme, život si treba aj užívať, no dať si bokom 30 eur mesačne by nemal byť zásadný problém ani pre mladého človeka. Pamätať však treba aj na infláciu a odkladanú sumu postupne s rastúcim platom zvyšovať,“ uzavrel Malina.

Chaos v energopomoci pokračuje: Vláda ju ide opäť meniť. Budú platiť nové pravidlá, pozrite si prehľad
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý", nakradol 65 miliárd
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
