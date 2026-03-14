Američanka žijúca na Slovensku chváli, že si dá u nás jedlo za 5 eur, a je vynikajúce. Ochutnala aj rezeň

Foto: Screen TikTok (kelly.muhlenbruck)

Zuzana Veslíková
Vyzdvihla čistotu a aj to, že nepoužívame plastový príbor.

Pri cestovaní do zahraničia môže byť zážitkom aj návšteva supermarketu a ochutnávanie sladkostí a dobrôt, aké doma nemáme. Rovnaké pocity zažívajú cudzinci, ktorí prichádzajú na Slovensko a dokážu ich očariť produkty, ktoré my vnímame ako úplnú samozrejmosť a neuvedomujeme si, že pre niekoho môže byť ich chuť výnimočná. 

Kelly Muhlenbruck je Američanka žijúca na Slovensku, ktorá sa na TikToku delí so svojimi dojmami na to, čo tu zažíva a hovorí aj o rozdieloch oproti životu v jej domovine. V jednom zo svojich videí napríklad opísala, že kým Američania milujú small talky s cudzincami, my Slováci sme viac rezervovaní. Dodala však, že to nie je zlé, len iné.

Zverejnila viacero videí s takzvanými taste testami. Pri ochutnávaní našich sladkostí nemohla vynechať horalky. Opísala, že v ich chuti cíti mix arašidového masla a čokolády a veľmi jej to chutí. Napokon im udelila 8 bodov z 10.

@kelly.muhlenbruck Trying and reviewing Horalky 🍫 this was not what I was expecting #tastetest #foodreview #slovakia #americanabroad #foodreaction ♬ original sound – Kelly Muhlenbruck

Chrumky sú podľa nej ešte lepšie a kofola priemerná

V ďalšom zo svojich ochutnávacích videí vyskúšala chrumky, ktoré dokonca ohodnotila ešte vyššie ako horalky, na 9/10. Keď si odpila z kofoly, jej prvé slová boli, že nie je zlá, no v jej chuťových bunkách obstála len na 6/10, s čím by mnohí z nás nemuseli súhlasiť.

@kelly.muhlenbruck Trying and reviewing some of the most popular Slovak snacks as an American 🇺🇸🇸🇰 what should I try next? #slovakia #snackreview #livingabroad #tastetest #foodreaction ♬ original sound – Kelly Muhlenbruck

Žiadne plasty a nízke ceny

Čo si Kelly na Slovensku zamilovala, sú foodcourty. Vyzdvihla, že je v nich vždy tak čisto, alebo aspoň v tých v Nitre, ktoré navštevuje, a taktiež sa jej páči, že tu nemusí jesť plastovým príborom.

Tiež vypichla ceny, ktoré sa jej zdajú byť nízke. Napríklad sa jej páči, že za plný tanier ázijského jedla dá u nás 8 eur alebo za cestoviny 5 eur, a chuť je vynikajúca. Na to sa ale v komentároch ozvali viaceré hlasy, ktoré sa jej snažili priblížiť, že na Slovensku ľudia nezarábajú tisíce, ako v Amerike, ale 950 eur mesačne, takže tie ceny pre nás nízke byť nemusia.

@kelly.muhlenbruck I love the food courts in Slovakia.. everything is so clean 🧼 Follow along for more life abroad #americanabroad #slovakia #foodcourt #mall #culture ♬ original sound – Kelly Muhlenbruck

Čo sa týka európskych dobrôt, vyskúšala napríklad rezeň, ktorý si dala tiež v Nitre. Priznala, že kým sa presťahovala do strednej Európy, nikdy o tomto jedle nepočula a dodala, že jej veľmi chutí.

@kelly.muhlenbruck Pretty sure the Schnitzel originated in Vienna but this was so good #americanabroad #centraleurope #schnitzel #foodtok #slovakia ♬ original sound – Kelly Muhlenbruck

Vďaka zaujímavým pohľadom ľudí zo zahraničia na našu krajinu si dokážeme ešte viac vážiť aj maličkosti, ktoré tu máme a vo svete nie sú samozrejmosťou. Ako napríklad spomínaný fakt, že aj vo foodcourtoch sa najeme z klasického taniera a bez použitia plastového príboru, čím šetríme našu planétu.

Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt…

