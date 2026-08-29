Fico bude apelovať, aby Taraba pokračoval ako minister. Spor sa musí vyriešiť do konca septembra

Premiér Fico kladie veniec pri oslavách SNP

Foto: TASR - Ján Krošlák

Jakub Baláž
TASR
Podľa premiéra nedôjde k výmene ministerstiev. Zopakoval, že podľa koaličnej zmluvy je jasne dané, komu aký rezort patrí.

Koaličná SNS a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) si musia do konca septembra vysporiadať vzájomné politické vzťahy. Dohoda znie, že ak sa tak nestane, Taraba spraví politické gesto. V diskusnej relácii Sobotné dialógy v Rádiu Slovensko to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD). Taraba je podľa neho dobrým ministrom.

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Podľa koaličnej zmluvy platí, že tento post patrí SNS. Ako predseda inej koaličnej strany a predseda vlády som povinný rešpektovať koaličné dohody,“ povedal Fico. Deklaroval, že s ministrom aj stranou bude o situácii hovoriť. Bude apelovať, aby Taraba pokračoval ďalej. Podľa premiéra nedôjde k výmene ministerstiev. Zopakoval, že podľa koaličnej zmluvy je jasne dané, komu aký rezort patrí.

Podpaľačský útok či komunálne voľby

Predseda vlády je tiež pre prekazený podpaľačský útok na výrobný závod pripravený zvolať Bezpečnostnú radu SR, ak to bude potrebné. Tvrdí, že ho riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar opakovane informoval o krokoch, ktoré v tomto prípade podnikli. „Monitorovali celý objekt, monitorovali potenciálnych páchateľov a nakoniec došlo k úspešnému zavŕšeniu tejto operácie na základe medzinárodnej spolupráce,“ povedal Fico. Toto je podľa neho dôkaz, že SIS je funkčná.

Premiér sa vyjadril aj k snahe Slovenska stať sa nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN. Účasť v rade považuje za dôležitú. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) podľa neho robí „obrovskú ofenzívu“.

Premiér Robert Fico
Foto: Facebook/Robert Fico

Je to tiež súčasťou Ficovej agendy na zahraničných návštevách a odpovede sú podľa neho veľmi priaznivé. Predpovedá, že v OSN sa budú diať významné reformy a bolo by dobré, ak by Slovensko v rokoch 2028 až 2029 pri tom bolo. Šance sú podľa neho vysoké. „Ja by som teraz nerád porcioval kožu medveďa, ktorý ešte behá po lese,“ podotkol predseda vlády.

V relácii tiež potvrdil, že vládny kabinet chystá ďalšie rokovanie s vládou Ukrajiny, tentokrát v ukrajinskom Ľvove. Termín podľa Fica hľadajú.

Za úspech v jesenných komunálnych voľbách by Fico považoval, ak by minister dopravy Jozef Ráž, ktorý kandiduje ako nezávislý, vyhral voľby primátora v Bratislave. To by bola „obrovská porážka liberalizmu a progresivizmu v Bratislave“, skonštatoval.

V Prešovskom kraji je podľa neho ťažké odhadnúť, ako dopadnú župné voľby pre vysoký počet kandidátov, ktorí sa uchádzajú o post predsedu samosprávneho kraja. Smer postavil europoslankyňu Juditu Laššákovú, okrem ktorej kandidujú aj predseda KDH Milan Majerský, minister investícií Samuel Migaľ či Milan Mazurek z Republiky.

Keď osem kuchárov varí polievku, tak ju pripáli. Keď je toľko kandidátov v jednom kraji, môže také prekvapenie prísť, že si to ani nevieme predstaviť,“ povedal. Poukázal pritom na to, že voľba predsedu samosprávneho kraja je jednokolová.

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