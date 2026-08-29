Búrka sa prehnala obľúbenou destináciou: Z rozbúreného mora zachraňovali človeka, muža zasiahol blesk

Pláž na Cypre

Ilustračná foto: Unsplash

Zuzana Veslíková
TASR
Problémy hlásili aj letiská.

Cyprom sa prehnala búrka, ktorá ukázala svoju silu a zanechala následky. Jednu osobu musel vrtuľník zachraňovať z rozbúreného mora, iného muža zasiahol blesk. Počasie ovplyvnilo aj leteckú dopravu, presmerovaných muselo byť 11 letov. 

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Vrtuľník zachraňoval človeka z rozbúreného mora

Cez niektoré časti Cypru sa v sobotu prehnala silná búrka, v dôsledku ktorej sa dostali do vážnych problémov lode pri juhovýchodnom pobreží tohto ostrova. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Jedno z plavidiel narazilo v silnom vlnobití na skaly a potopilo sa. V oblasti mysu Greco zachraňoval vrtuľník cyperskej civilnej ochrany človeka z rozbúreného mora, informovali cyperské médiá.

Búrka a blesky
Ilustračná foto: Pixabay

Zaplavilo cesty a vypadla elektrina

Nepriaznivé počasie spôsobilo početné problémy aj vo vnútrozemí. V rôznych častiach ostrova zaplavilo cesty a budovy, padali stromy a došlo k zosuvom pôdy i výpadkom dodávok elektriny. Hasiči prijali množstvo tiesňových volaní. Najviac zásahov zaznamenali podľa hovorcu hasičského zboru v okolí hlavného mesta Nikózia.

Cyperský rozhlas informoval, že jedného muža zasiahol blesk. Podľa lekárov utrpel zranenia, no je mimo ohrozenia života.

Museli presmerovať 11 letov

Búrka ovplyvnila aj leteckú dopravu na letiskách v Larnake a Pafose. Podľa spoločnosti Hermes Airports museli dopoludnia presmerovať jedenásť letov na iné letiská, žiadne však neboli zrušené.

Po tom, čo sa počasie zlepšilo, sa dočasne presmerované lietadlá vrátili späť na Cyprus.

Silná búrka zdevastovala aj taliansku Cremonu, desiatky ľudí utrpeli zranenia

Silné búrky v piatok poškodili viaceré historické budovy v severotalianskom meste Cremona vrátane stredovekej katedrály a veže radnice. Sprevádzalo ich aj krupobitie, pri ktorom utrpelo zranenia 43 ľudí.

Cremona je po piatkovej veternej smršti sprevádzanej krupobitím zničená. Živel sa mestom prehnal za približne 10 minút a hasiči urobili približne stovku výjazdov, pričom do akcie sa zapojili aj dobrovoľníci civilnej ochrany.

Cremona v Taliansku
Talianska Cremona, ilustračná foto: Unsplash

Potvrdených je najmenej 43 zranených, nikto z nich však nie je vo vážnom stave. Silný vietor zničil strechy na desiatkach domov a budov. Úrady evakuovali takmer desiatku rodín z ich obydlí. Stabilitu ďalších budov budú musieť preveriť.

Poškodených je najmenej desať kostolov vrátane katedrály Nanebovzatia Panny Márie z 12. storočia. Jedna z jej vežičiek sa zrútila. Škody sú aj na radnici z roku 1206 a mestskej veži, ktorá je pozostatkom pôvodného paláca.

Požiar v Omiši má už druhú obeť, zomrel zranený 79-ročný muž

V uplynulých hodinách sa objavila aj smutná správa z Chorvátska. Požiar v Omiši a jeho okolí z polovice augusta má druhú obeť. V Univerzitnej nemocnici v Splite v piatok na následky zranení zomrel 79-ročný muž, ďalší traja pacienti sú v život ohrozujúcom stave, uviedla nemocnica. TASR o tom informuje na základe správy agentúry HINA.

Požiar v Omiši v Chorvátsku
Foto: TASR/AP

Prvou obeťou bola 34-ročná žena z Bosny a Hercegoviny, ktorá zomrela priamo na mieste požiaru. Ďalších ťažko zranených pacientov v kritickom stave ošetrujú na jednotke intenzívnej starostlivosti v nemocniciach v Splite a Záhrebe.

Požiar vypukol večer 13. augusta v oblasti Lokva Rogoznica – Omiš a pre jeho rýchle šírenie museli evakuovať stovky obyvateľov a turistov. Zranilo sa približne 40 ľudí, z toho sedem vážne.

Plamene zničili autá, domy, rekreačné objekty, podniky, dielne a ďalšie budovy, ako aj lesy, olivové háje a sady. Škody sa odhadujú na desiatky miliónov eur. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa.

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