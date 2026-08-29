Nezostaňme pasívnymi v boji s neslušnosťou. Prezident v príhovore hovoril aj o politickej karikatúre

Príhovor Petra Pellegriniho

Reprofoto: Facebook (Peter Pellegrini)

Jakub Baláž
TASR
Namiesto odkazu zásadného riešenia otázok budúcnosti Slovenska pripomína podľa Pellegriniho súčasná verejná debata politickú karikatúru.

Prezident SR Peter Pellegrini apeloval vo svojom príhovore pri príležitosti osláv 82. výročia Slovenského národného povstania (SNP) na spoločnosť, aby nezostala pasívna a rezignovaná v boji s neslušnosťou. Za dôležité považuje presadzovanie prirodzených hodnôt, akými sú ľudskosť, slušnosť a tolerancia. Podčiarkol, že pri pohľade na hrdinov SNP mu v mysli rezonujú dve slová – vďačnosť a hrdosť.

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Vďačnosť za vašu obetu, naši hrdinovia a hrdinky. A hrdosť, že ste písali kapitoly národnej nezlomnosti a viery v zlomovom období boja proti fašizmu. A výrazne ste prispeli k tomu, že sme ako národ v tých pohnutých časoch nezlyhali,“ odkázal vojnovým veteránom. Svojím hrdinstvom v zákopoch a v bojoch s okupantami vytvárali podľa jeho slov podmienky na iný, rovnako dôležitý politický zápas.

Spojenie pre vyšší cieľ

Zápas o našu štátnosť. Práve v týchto rokoch sa začalo formovať nové, hrdé historické vedomie slovenského národa. Nezabúdajme na to a inšpirujme sa tým,“ podotkol Pellegrini. Za morálno-politický príklad pre súčasnú rozdelenú spoločnosť považuje historický akt prijatia Vianočnej dohody z decembra 1943.

V tom čase sa dokázali spojiť úplne protichodné politické sily. Spojili sa v mene vyššieho cieľa a vízie. Spojili sa za ideu novej štátnosti a spojili sa pre svoj národ,“ zdôraznil. Ideu novej slovenskej štátnosti stelesňovalo podľa neho vytvorenie ilegálnej Slovenskej národnej rady. Ocenil vizionársku prezieravosť politických lídrov SNP.

Uvedomme si, že nie je náhoda, že v časoch najväčšieho politického teroru v päťdesiatych rokoch boli týraní v žalároch takmer všetci, ktorí v Povstaní niečo znamenali,“ poznamenal.

Ďalej skonštatoval, že všetky najvýznamnejšie míľniky modernej slovenskej histórie – či už to bolo štúrovské povstanie, SNP alebo Pražská jar – sa skončili vojenskou porážkou. „A predsa ich mravné posolstvá formovali náš hodnotový a národnoštátny vývoj. SNP je nespochybniteľným historickým a hodnotovým prameňom našej štátnosti. Správajme sa k tejto udalosti s pozornosťou a úctou, ktorú si zaslúži,“ vyzval prezident SR.

Dejiny sa podľa jeho slov často opakujú v ich najbrutálnejšej podobe. „Začne sa to hanlivým nápisom na stene, dehumanizáciou a ponižovaním – a skončí sa to vraždami, vyhladzovacími tábormi a vojnami. Náš spoločný odkaz preto musí znieť: Nie! Nedovoľme to! Nezostaňme pasívnymi a rezignovanými v boji s neslušnosťou,“ zdôraznil s tým, že ide o každodenné boje, keď je nepriateľ často skrytý v zákopoch sociálnych sietí.

Prezident Peter Pellegrini
Reprofoto: Facebook/Peter Pellegrini

Namiesto odkazu zásadného riešenia otázok budúcnosti Slovenska pripomína podľa Pellegriniho súčasná verejná debata politickú karikatúru. „Namiesto vtedajších mysliteľov a stratégov dnes zoči-voči stoja hejteri, povrchní komentátori alebo populisti. Nemajú záujem o zmysluplné plánovanie a formovanie slovenskej budúcnosti, ale len o to, aby na chvíľu zaujali sociálne siete, prípadne sa dostali do večerného spravodajstva,“ dodal. Hovoril tiež o slabnúcej vernosti k vlastnej krajine.

Fico: Nacizmus bol porazený na bojiskách, v hlavách ostal

Slovenské národné povstanie (SNP) je najvýznamnejšou udalosťou v moderných dejinách Slovenska. Boj o jeho výklad však naďalej pokračuje. Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) to zdôraznil v príhovore pri príležitosti osláv 82. výročia Povstania. Povedal tiež, že nacizmus síce bol porazený na bojiskách druhej svetovej vojny, ale nikdy podľa neho nebol vykorenený z hláv ľudí.

My ho tu znovu máme, len sa inak oblieka, má iné šaty. Myslím si, že je čas odkryť karty, dať preč servítku spred úst, nehovoriť v inotajoch a povedať veci presne tak, ako sú,“ podčiarkol Fico.

Hovoril napríklad o snahách zbúrať koncentračný tábor v Rakúsku či budovaní národného panteónu hrdinov v Kyjeve. „Ak sa buduje národná pamäť, tak sa ťažko buduje tak, že sa vytvára panteón ľudí, ktorých neviete jednoducho pri pohľade do ich životopisov odstrihnúť od fašistickej ideológie,“ poznamenal.

Premiér Fico kladie veniec pri oslavách SNP
Foto: TASR – Ján Krošlák

Kritizoval budovanie militantnej atmosféry a atmosféry nenávisti najmä voči Rusku. Súhlasí s názorom, že nie je možné mať v Európe bezpečnosť a mier bez Ruska.

Každý štát musí podľa premiéra rešpektovať legitímne bezpečnostné záujmy iného štátu. „Áno, Rusko treba kritizovať, keď robí chyby, ale nemožno ho démonizovať a vytláčať ho z Európy,“ podotkol. EÚ je podľa jeho slov mierový projekt a nie prostriedok boja proti Rusku. „EÚ nepotrebuje viac zbraní a rusofóbiu. EÚ potrebuje viacej diplomacie a konkrétne hospodárske plány, ako pomôcť ekonomike,“ dodal premiér.

V súvislosti s nazeraním na Povstanie odkázal na slová bývalého prezidenta Československej socialistickej republiky Gustáva Husáka o tom, že SNP trvalo niekoľko mesiacov, ale boj o jeho výklad celé desaťročia. „Koľko za tie posledné roky som videl krivých výkladov, krivých zrkadiel, v ktorých chcú nás Slovákov a celé SNP ukázať ako nejakú zosmiešnenú karikatúru,“ doplnil.

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