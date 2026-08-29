Lietadlo Ryanairu odletelo o dve hodiny skôr a bez cestujúcich. K incidentu došlo po dlhom meškaní

Keď sa vyberieme na dovolenku, často je hlavným cieľom psychický detox. Ten cestujúcim tohto letu dopriaty hneď od začiatku nebol, pretože komplikácie nastali ešte pred ich odletom. Lietadlo spoločnosti Ryanair z poľskej Poznane najprv neodletelo v čase, v akom malo, následne niektorí pasažieri zistili, že lietadlo už je preč, a to bez nich. Ako sa to stalo?
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Cestujúci leteckou spoločnosťou Ryanair zažili u našich poľských susedov nepríjemné momenty. Ako informuje web Głos Wielkopolski, pasažieri letu z Poznane do španielskej Girony uviazli na letisku. A poniektorí napokon vôbec neodleteli, všimol si portál tnlive.sk.
Let sa posunul z 18:50 na druhý deň na 3:00 ráno
Let sa mal pôvodne uskutočniť v utorok 25. augusta o 18:50, no bol odložený. Mal niekoľkohodinový posun, až napokon lietadlo vzlietlo o 3:00 ráno. Toto by mohlo znieť ako nepríjemná skúsenosť s dlhým čakaním na letisku, no napokon so šťastným koncom. Ešte sme však iba v polovici, pretože problémy pokračovali ďalej.
Dostali inštrukciu, že sa majú vrátiť na letisko na let o 14:00. Na obed už bolo lietadlo preč
Približne po polhodine vo vzduchu lietadlo opäť pristálo na letisku v Poznani, opísal pre poľské médium cestujúci s tým, že medzi ľuďmi vládol stres, napätie a nervózni dokonca boli aj členovia posádky. Cestujúci dostali inštrukciu, že let sa uskutoční až v stredu o 14:00 a letecká spoločnosť im síce nebude schopná zabezpečiť ubytovanie v hoteli, avšak ak si ho zabezpečia sami, budú ho mať preplatené.
O to väčšie prekvapenie čakalo na cestujúceho, ktorý sa vrátil na letisko približne o 12:00, aby nastúpil na let o druhej popoludní, no spolu s mnohými ďalšími zistil, že ich lietadlo už odletelo.
„26. augusta okolo 12:00, rovnako ako mnohí ďalší, sme dorazili na letisko, aby sme nabordovali na náš preplánovaný let. Na naše prekvapenie sme zistili, že lietadlo odletelo už o 10:00,“ opísal cestujúci situáciu s tým, že podľa informácií, ktoré sa k nemu dostali, v lietadle chýbalo asi 130 ľudí.
Čo sa stalo? Prečo lietadlo odletelo skôr?
Letecká spoločnosť Ryanair vysvetlila, že pasažieri dostali informáciu o zmene času letu e-mailom a SMS správou o 5:46 ráno. Dôvodom bolo, že lietadlo po skontrolovaní dostalo povolenie odletieť skôr. Keďže cestujúci ešte o 3:30 vystupovali z neúspešného nočného letu, mnohí krátko pred šiestou ráno spali a správu od Ryanairu prehliadli, pretože jednoducho spali.
Boli vystavení stresu a neistote
Letecká spoločnosť im poskytla bezplatnú výmenu leteniek, jedna cestujúca však podotkla, že letenky, ktorými sa mali vracať späť, im nikto nepreplatí a v súvislosti s týmito nepríjemnosťami prišli okrem pohodových chvíľ v Španielsku aj o peniaze.
„Najhoršie na tom celom je, že sme boli vystavení obrovskému stresu a neistote ohľadom bezpečnosti letu a potom sme na niekoľko hodín nedostali náležitú starostlivosť a spoľahlivé informácie,“ uzavrela cestujúca, ktorá sa do svojej cieľovej destinácie nedostala.
Údaje Flightradar24 potvrdzujú, že let z Poznane odletel ráno o 3:07, avšak následne bol aj presmerovaný späť. Vyzerá to, že problém s odletom nastal v posledných dňoch na tejto linke výlučne 25. augusta a v ostatné dni lietadlo odišlo a aj pristálo podľa harmonogramu. No je možné, že poniektorí cestujúci tohto konkrétneho letu naň tak skoro nezabudnú.
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