54-ročná žena pri Trenčíne prišla o život, polícia vyšetruje vraždu. Podozrivý muž skončil v cele

Policajné auto

Ilustračná foto: TASR - Lukáš Grinaj

Zuzana Veslíková
TASR
Veľa podrobností o tom, čo sa stalo, známych nie je.

Polícia obmedzila na slobode 55-ročného muža po tragickej udalosti, pri ktorej prišla o život 54-ročná žena. Začalo sa trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy.

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Pri piatkovej tragickej udalosti v jednej z obcí v okrese Trenčín prišla o život 54-ročná žena. Ako TASR informovala krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková, policajti v súvislosti s touto udalosťou obmedzili na osobnej slobode podozrivého 55-ročného muža a policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy.

Po prijatí oznámenia na miesto vyslali policajné hliadky

K tragickej udalosti došlo vo večerných hodinách. „Operačný dôstojník, ihneď po prijatí oznámenia, vyslal na miesto udalosti policajné hliadky. Policajti v zmysle zákona obmedzili na osobnej slobode 55-ročného podozrivého, ktorý skončil v cele policajného zaistenia,“ uviedla Krajčíková.

Doplnila, že vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne začal trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy. „V súčasnej dobe sú vykonávané potrebné procesné úkony na náležité objasnenie skutku. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné poskytnúť viac informácií,“ dodala Krajčíková.

Polícia hľadá svedkov nehody 70-ročného cyklistu v Spišskej Belej

Zo Spišskej Belej prichádzajú správy o nehode 70-ročného cyklistu, ktorá sa stala v sobotu po 11.00 h na cyklochodníku v katastri mesta Spišská Belá v smere na Tatranskú Kotlinu. Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, muž utrpel zranenia a bol prevezený do nemocnice. Hľadá svedkov.

Polícia hľadá svedkov
Foto: Facebook (Polícia SR – Prešovský kraj)

„Polícia okolnosti nehody objasňuje a žiada prípadných svedkov, ktorí mohli nehodu vidieť alebo majú k jej priebehu akékoľvek informácie, aby nás kontaktovali na linke 158,“ uviedla polícia s tým, že informovať môžu aj prostredníctvom správy na sociálnej sieti polície.

Traja Poliaci podozriví zo zabitia muža sa skrývali na Slovensku

Polícia dnes taktiež informovala o troch Poliakoch podozrivých zo zabitia, ktorí sa skrývali na Slovensku. Traja Poliaci, ktorí napadli muža po futbalovom zápase v poľskom Krakove, sa skrývali na Slovensku. Bratislavskí krajskí policajti pomohli krakovským policajtom v rámci vyšetrovania závažnej násilnej trestnej činnosti, ku ktorej došlo minulý týždeň. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.

Skupina viacerých osôb mala v nočných hodinách z 20. na 21. augusta napadnúť v mestskej časti Nowa Huta v Krakove 36-ročného muža. Ten v dôsledku fyzického útoku utrpel zranenia, ktorým následne podľahol. Útočníci z miesta utiekli, priblížila polícia. „Policajti krakovskej polície získali v priebehu uplynulých dní operatívnu informáciu, v zmysle ktorej sa tri osoby, dôvodne podozrivé z účasti na predmetnom skutku, majú nachádzať na území Bratislavy,“ uviedol Szeiff.

Policajti hodnovernosť tejto informácie preverili, potvrdili a v piatok 28. augusta podozrivých zadržali. „Nakoľko v zmysle zistených informácií nebolo vylúčené, že osoby môžu byť ozbrojené, policajtom bratislavskej krajskej kriminálky poskytli potrebnú súčinnosť policajti Pohotovostného policajného útvaru Bratislava,“ povedal Szeiff. Doplnil, že trojicu mužov zadržali s použitím donucovacích prostriedkov v priestoroch jedného z bytov na Šustekovej ulici v bratislavskej Petržalke. K zraneniu osôb pri zákroku nedošlo.

Lustráciou sa podľa Szeiffa potvrdilo, že po dvoch mužoch je políciou v Krakove vyhlásené pátranie s cieľom zadržania a extradície. Po treťom z mužov pátrali ako po nezvestnej neplnoletej osobe. „Všetci traja muži boli eskortovaní na príslušné policajné oddelenie za účelom vykonania potrebných úkonov a následného odovzdania policajtom krakovskej polície,“ dodal.

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