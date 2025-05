Alena Heribanová má 70 a viac štýlu než väčšina dvadsiatničiek: Presne vie, čo jej pristane, a kedy povedať dosť

Niekedy stačí jeden pohľad na človeka a viete, že pred sebou máte niekoho výnimočného. Nie pre lesk, výstrednosti či výrazné zásahy do vzhľadu. Ale práve naopak – pre tú pokojnosť, šarm a istotu, ktorá sa nedá naučiť.

Alena Heribanová je jednou z tých žien, ktoré dokazujú, že elegancia nestarne. Ako sa zdôverila denníku Nový Čas, aj v dobe, keď sú estetické úpravy dostupnejšie než kedykoľvek predtým, verí najmä v to, čo človek vyžaruje. A že každá z nás by si mala vedieť povedať dosť ešte skôr, než si z tváre urobí niekoho iného.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Alena Heribanova (@alena_heribanova)

Vie, kedy je nutné mať mieru a kde sa začína skutočná krása

Alena Heribanová má dnes sedemdesiat rokov, no keď o nej niekto povie, že je „ikonou“, nie je to len fráza. Vždy upravená, decentná, no zároveň moderná. S hlavou vztýčenou, ale nie namyslenou. „Podľa mňa sú estetické zákroky pre ľudí, a keď má žena pocit, že to potrebuje, tak ja to neodsudzujem. Nemyslím si však, že by sa ľudia mali rokmi prispôsobovať trendom natoľko, že potom stratí človek svoju tvár,“ povedala otvorene.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Alena Heribanova (@alena_heribanova)

A to je presne ono, mať tú mieru. Nie je proti ničomu, no vie, že najdôležitejšie je nestratiť samu seba. Heribanová je totiž typ ženy, pri ktorej si uvedomíte, že má krása veľa podôb. A že nie každá potrebuje korekcie. To, čo na nej ľudia obdivujú, nie je bezchybná pleť, ale jej spôsob bytia. Pôsobí vyrovnane, prirodzene, má iskru, a tú si žiadnym výplňovým materiálom nekúpite.

Móda ako prirodzená súčasť