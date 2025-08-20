Aktuálne: Diaľnica D1 zostala pre nehody neprejazdná. Na mieste sú policajti, pracuje sa na sprejazdnení

Diaľnica D1 na 136. kilometri v smere na Žilinu zostala v stredu podvečer pre dve škodové udalosti neprejazdná. Informuje o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Asi polhodinu
Na mieste sa nachádzajú hliadky polície, policajti žiadajú vodičov, aby rešpektovali ich pokyny a jazdili bezpečne. O sprejazdnení cesty bude polícia informovať. Predpokladá, že obmedzenie potrvá približne polhodinu.
Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne informovalo, že na mieste zasahuje sedem príslušníkov HaZZ z Trenčína s troma kusmi techniky.
