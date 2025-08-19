Ako som si vybudoval pasívny príjem a prečo už nikdy nechcem byť zamestnancom

Vďaka profesionálnemu prístupu a podpore skúsených mentorov som sa z nespokojného zamestnanca stal úspešným podnikateľom.
Ešte pred dvoma rokmi som každé ráno vstával s pocitom, ktorý pozná väčšina z nás. Budík o 6:00, preplnené autobusy, osemhodinová šichta v kancelárii a večer príliš unavený na čokoľvek iné než Netflix. Výplata síce chodila pravidelne, ale stačila len na pokrytie základných výdavkov. O skutočnej finančnej slobode som mohol len snívať.
Zlomový bod prišiel nečakane
Na jednej networkingovej akcii som stretol Mareka, bývalého spolužiaka z vysokej školy. Zatiaľ čo ja som sa sťažoval na monotónnu prácu, on pôsobil neuveriteľne spokojne a energicky. „Pracujem len 25 hodín týždenne a zarábam trojnásobok toho čo predtým,“ prezradil mi.
Nebol to žiadny zázračný recept ani podvod. Marek sa pred rokom rozhodol vstúpiť do sveta profesionálneho podnikania v oblasti financií pod vedením spoločnosti Profi+. Namiesto tradičného zamestnania si budoval vlastný
biznis s podporou skúsených mentorov.
„Najväčšia výhoda? Nemusel som začínať od nuly. Dostal som kompletný systém, vzdelávanie a podporu od ľudí, ktorí už dosiahli to, čo som chcel ja,“ vysvetlil mi.
Prvé kroky k finančnej nezávislosti
Po našom stretnutí som navštívil stránku podpodnikat.sk a prihlásil sa na informatívne stretnutie. Priznávam, že som mal isté pochybnosti. V minulosti som počul rôzne príbehy o multilevel marketingu a nebol som si istý, či je to cesta pre mňa. Na stretnutí ma však prekvapila profesionalita a transparentnosť. Žiadne prázdne sľuby o rýchlom zbohatnutí, ale realistický pohľad na to, čo znamená budovať vlastný biznis:
- Komplexný systém vzdelávania – odborné aj manažérske zručnosti
- Mentoring od úspešných podnikateľov – niekto, kto vás vedie krok za krokom
- Silná komunita podobne zmýšľajúcich ľudí – networking a vzájomná podpora
- Podnikanie v lukratívnych oblastiach – financie, reality, komodity
Vzdelávanie ako základ úspechu
To, čo ma najviac presvedčilo, bol dôraz na kontinuálne vzdelávanie. Profi+ mi poskytla prístup k akadémii, kde som sa naučil nielen o finančných produktoch, ale aj o efektívnej komunikácii, time manažmente a budovaní vlastného tímu.
„Najväčšou prekážkou pre väčšinu ľudí nie je nedostatok príležitostí, ale nedostatok potrebných zručností,“ povedal mi môj mentor Tomáš počas prvého stretnutia. A mal pravdu.
Za tri mesiace intenzívneho vzdelávania som získal viac praktických znalostí o financiách a podnikaní než za päť rokov na vysokej škole.
Realita vs. očakávania
Nebolo to jednoduché a určite to nebola cesta k rýchlemu zbohatnutiu. Prvé mesiace som investoval množstvo času do vzdelávania a budovania svojej siete klientov. Výsledky však prišli postupne:
- 3. mesiac: Prvé provízie pokryli bežné náklady
- 6. mesiac: Môj vedľajší príjem sa vyrovnal platu v zamestnaní
- 9. mesiac: Dal som výpoveď a začal podnikať naplno
- 12. mesiac: Vybudoval som si vlastný tím a pasívny príjem
Dnes, po dvoch rokoch, mám finančnú slobodu, o ktorej som kedysi len sníval. Nepracujem menej – pracujem inak. Robím to, čo ma baví, pomáham ľuďom zlepšiť ich finančnú situáciu a zároveň budujem niečo, čo je skutočne moje.
Je to cesta aj pre vás?
Podnikanie v oblasti financií nie je pre každého. Vyžaduje si odhodlanie, vytrvalosť a ochotu neustále sa vzdelávať. Ak však hľadáte:
- Možnosť budovať vlastný biznis s minimálnymi vstupnými nákladmi
- Profesionálne vedenie a podporu od skúsených mentorov
- Príležitosť pracovať v oblasti s vysokým potenciálom rastu
- Komunitu podobne zmýšľajúcich ľudí
…potom by mohla byť spolupráca s Profi+ správnou voľbou aj pre vás.
Prvý krok k zmene
Svoj príbeh som sa rozhodol zdieľať, pretože viem, koľko ľudí je v rovnakej situácii, v akej som bol ja. Nespokojní v zamestnaní, túžiaci po zmene, ale neistí, ako začať.
Ak sa v tom vidíte, navštívte podpodnikat.sk a vyplňte jednoduchý formulár. Získate pozvánku na nezáväzné informatívne stretnutie, kde sa dozviete viac o možnostiach profesionálneho podnikania pod vedením skúsených mentorov. Netvrdím, že je to jediná cesta k úspechu. Je to však cesta, ktorá zmenila môj život a mohla by zmeniť aj ten váš.
Autor článku je spokojný spolupracovník spoločnosti Profi+, a.s.
