Ako prejsť 8 900 km pešo a nestratiť všetky ponožky? Cestovateľský festival Cestou necestou opäť v Bratislave

Desiatky prednášok, diskusií a stretnutí s ľuďmi, ktorí dokazujú, že sny sa dajú premeniť na realitu.

Čo robiť, keď ti v Afganistane nezoberú len batoh, ale aj ilúzie? A dá sa na Maldivy ísť za cenu dovolenky v Chorvátsku? Odpovede na tieto aj mnohé ďalšie otázky prinesie jesenný cestovateľský festival Cestou necestou v Bratislave, ktorý sa uskutoční 7. až 9. novembra v DK Ružinov.

Počas tohto novembrového víkendu sa v hlavnom meste predstavia cestovatelia, dobrodruhovia a fotografi, ktorí objavovali svet doslova na všetky spôsoby – pešo, na bicykli, autom, stopom či na plachetnici. Festival ponúkne viac ako štyridsať prezentácií z piatich kontinentov a doplnia ho aj tematické diskusie o sólo cestovaní, práci a dobrovoľníctve v zahraničí či o tom, čo jesť a nejesť na cestách. Novinkou tohto ročníka bude „speak dating“ – netradičná cestovateľská zoznamka, kde si ľudia môžu nájsť nových parťákov na cesty alebo jednoducho stretnúť rovnako naladených ľudí.

foto: Festival cestou necestou

Program festivalu

Program bude tradične rozdelený podľa regiónov:

  • Afrika sa predstaví od dobrovoľníctva v Ghane cez Madagaskar, Ugandu a Namíbiu až po extrémne výpravy naprieč Saharou.
  • Ázia ponúkne rozprávania z Iraku, Tibetu, Saudskej Arábie, Nepálu či Maldivov, Európa zasa treky v Pyrenejách, Karavankách a Fagaraši, Camino de Santiago, Island či cestovanie karavanom s deťmi.
  • Návštevníci sa prenesú aj do Južnej Ameriky a Karibiku – do Peru, Kolumbie a Francúzskej Guyany a nechýba ani Austrália, Nový Zéland či Severná Amerika.
foto: Festival Cestou necestou

Okrem prednášok sa návštevníci môžu tešiť na sériu diskusií, ktoré otvárajú témy ako sólo cestovanie, ženy na cestách, autonómne karavanové expedície, život a práca v zahraničí či cestovanie s deťmi. Festival sa tak stáva nielen priestorom na zdieľanie zážitkov, ale aj na výmenu praktických skúseností a inšpirácií.

„Každý rok sa snažíme priniesť nielen nové príbehy, ale aj nové formáty. Cestovanie nie je len o miestach, ale aj o ľuďoch – a práve títo ľudia stoja za festivalom Cestou necestou. Ich odvaha, humor aj pokora sú tým, čo nás spája,“ hovorí organizátor a zakladateľ festivalu Michal Knitl, ktorý sám vystúpi s dvoma prezentáciami o dlhých peších trekoch v Európe.

7 tipov organizátora

Zakladateľ festivalu odporúča nevynechať:

  • Ivku Smolkovú, prvú Slovenku s Triple Crown, ktorá prešla Pacifickú hrebeňovku, Continental Divide Trail aj Appalachian Trail a napokon spojila Kanadu s Floridou – dokopy neuveriteľných 8 900 km za 315 dní.
  • Šebastiána Boka, ktorý sa po roku vracia s novou stand-up prednáškou o ceste cez Irak, Irán a Afganistan.
  • Ondreja a Zuzanu Brichtovcov, ktorí precestovali rok a pol Áziu na 43-ročnom nákladiaku až do Tibetu.
  • Rolanda Víznera, ktorý odhalí nepoznané krásy Angoly a Namíbie.
  • Laca Branického, ktorý sa vydal na bicykli zo Slovenska až na najjužnejší bod Afriky Strelkov mys.
  • Luciu Tužinskú, ktorá po deviatich rokoch opäť vystúpi s rozprávaním o 13 000 námorných míľach na deviatich plachetniciach.
  • A pre milovníkov hôr Doda Antalu, ktorý ukáže najkrajšie a najmenej známe treky v Gruzínsku, či diskusiu Nezlomná Ukrajina s Janou Čavojskou a Marcelom Rebrom.

Festival Cestou necestou vznikol v roku 2013 a dnes je najväčším cestovateľským festivalom na Slovensku. Každoročne prináša viac než sto podujatí v rôznych mestách a vyše dvestopäťdesiat prezentácií od slovenských aj zahraničných dobrodruhov. Jesenné podujatie v Bratislave patrí k vrcholom sezóny a tradične ponúka jedinečnú atmosféru plnú inšpirácie, humoru a ľudských príbehov.

Viac informácií a kompletný program nájdete na cestounecestou.sk.

PR článok Cestou necestou

