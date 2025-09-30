Ak sa nič nezmení, prídu o dôchodky. Nový zákon skomplikuje život mnohým dôchodcom, pripraví ich o peniaze

Konsolidácia sa dotkne seniorov viac, než si mysleli. Na prvý pohľad totiž vidia len zmrazené trináste dôchodky, ktoré budú v rokoch 2026 až 2028 v rovnakej výške ako tento rok, a to 667,30 eura. Väčšinou si pritom seniori každý rok prilepšili o desiatky eur a táto suma sa tak rok čo rok zvyšovala.
Trináste dôchodky však nie sú jediné, ktorých sa dotkne konsolidačný balíček. Na pozore by sa mali mať aj predčasní dôchodcovia, varuje portál peniaze.sk. Tým totiž môže Sociálna poisťovňa pozastaviť vyplácanie penzie v prípade, že budú platiť nové mikroodvody.
„Ak poberáte predčasný dôchodok a popri ňom máte malé podnikanie, z ktorého neplatíte sociálne odvody, zbystrite. Po novom si zrejme budete musieť vybrať, či si necháte príjem vo forme dôchodku, alebo zo živnosti. Sociálna poisťovňa vám v roku 2026 môže pozastaviť výplatu predčasného dôchodku,“ upozorňuje portál.
Ako to funguje?
Ako informuje Sociálna poisťovňa na svojom webe, ak chce niekto poberať predčasný dôchodok, musí mať ukončený pracovný pomer a nesmie pracovať ani ako živnostník. Ak totiž platia odvody na povinné dôchodkové poistenie, nie je možné vyplácať predčasný starobný dôchodok. Táto podmienka neplatí len pre tie samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sú držiteľmi zákonom určeného oprávnenia na podnikanie podľa osobitného predpisu, a nie sú povinne dôchodkovo poistené z iného dôvodu.
Do tejto skupiny patria napríklad veterinárni lekári, advokáti či tlmočníci. Ostatní predčasní penzisti sa síce môžu počas poberania predčasného dôchodku zamestnať, avšak len na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, pričom ich príjem z tejto dohody nesmie v kalendárnom roku presiahnuť sumu 2 400 eur.
