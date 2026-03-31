Ak prehrá Ukrajina, prehrá aj celá Európa: Zelenskyj má ale niečo, čo nikto na svete, vraví expert

Nina Malovcová
Analytik Alexander Duleba vysvetľuje, prečo jej prehra znamená problém pre celú Európu.

Vývoj vojny na Ukrajine má zásadný vplyv na bezpečnosť celej Európy a jej budúcnosť. Odborníci zároveň upozorňujú, že výsledok konfliktu nebude mať vplyv len na samotnú krajinu, ale aj na stabilitu celého regiónu.

Politológ a analytik Alexander Duleba to uviedol v relácii portálu interez 1 na 1, kde sa okrem iného, venoval aj aktuálnemu vývoju vojny na Ukrajine aj jej širším dôsledkom pre Európu. Podľa jeho slov je situácia na fronte momentálne „zamrznutá“ a ruské sily nedokážu výraznejšie postupovať. Zároveň upozornil na špecifické schopnosti Ukrajiny v oblasti moderných technológií. „Majú vlastné systémy boja s tými dronmi šáhid, ktoré nemá nikto,“ povedal.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Obrovské požiare v ruských ropných závodoch: Ukrajina využíva situáciu, zasiahla významné ciele
2.
Ukrajina je pripravená na prímerie počas veľkonočných sviatkov: Nechce útoky na infraštruktúru
3.
Zablúdený ukrajinský dron spadol vo Fínsku: Niesol nevybuchnutú hlavicu
Zobraziť všetky články (1687)

Ukrajinci dokonca školia aj vojakov v Európe a teraz ich jednotka cestovala aj na Blízky východ. Väčší odborníci na drony v inej krajine sveta momentálne nie sú.

Ukrajina stavia na drony a nové technológie

Ako príklad uviedol aj konkrétnu skúsenosť z vojenského prostredia. „Boli sme svedkami cvičenia v Estónsku, kde ukrajinská čata s dronmi eliminovala celú tankovú brigádu krajiny NATO,“ uviedol. Podľa neho sa charakter bojov výrazne zmenil.

„Keď Rusi útočia, tak to sú samovražedné záležitosti,“ povedal s tým, že pri jednom z útokov bol pomer strát extrémny. „Jeden ukrajinský vojak. A 400 Rusov,“ dodal.

Ukrajina je závislá od pomoci zo zahraničia

Duleba zároveň upozornil, že napriek technologickému pokroku je Ukrajina silne závislá od podpory zvonka. „Ukrajina je veľmi závislá od zahraničnej pomoci – makrofinančnej, veľmi, ale aj od tých dodávok,“ uviedol.

Dôvodom je aj schopnosť čeliť raketovým útokom. „Nevedia eliminovať tie balistické rakety niečím iným,“ povedal. Aj preto podľa neho spolupracujú s partnermi na zlepšení obrany. „S Francúzmi a Talianmi budú inovovať ten protiraketový systém,“ priblížil. Zároveň dodal, že niektoré technológie sú už dnes žiadané aj v zahraničí. „Jedenásť krajín teraz po začiatku tej vojny medzi USA a Iránom ide nakupovať tie ukrajinské antidrony,“ uviedol.

Prehra Ukrajiny by zasiahla celú Európu

Duleba opakovane zdôraznil, že dôsledky vojny presahujú hranice Ukrajiny. „Prehra Ukrajiny je prehra Európy,“ uviedol. Podľa neho by konflikt neskončil, ale mohol by sa v budúcnosti rozšíriť. „Tá len proste v niekoľkonásobne väčšom rozmere nás čaká o nejaký čas,“ povedal. Kriticky sa vyjadril aj k postojom niektorých krajín.

„Nemôžu ohrozovať bezpečnosť Európy,“ uviedol. Na záver pomenoval dôsledky prípadnej prehry. „Ak chceme žiť horšie, byť chudobnejší a menej v bezpeční, tak nech Ukrajina prehrá,“ dodal s tým, že väčšina európskych krajín si podľa neho uvedomuje význam podpory.

Odporúčané články
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Najhorší deň v histórii letectva: Smrť až 583 ľudí zapríčinila séria náhod a jedného veľmi zlého rozhodnutia
Najhorší deň v histórii letectva: Smrť až 583 ľudí zapríčinila séria náhod a jedného veľmi zlého rozhodnutia
Nana a Nikola dali výpoveď a odišli na cesty: Život nás mesačne vyjde aj na 250 € na hlavu
Slováci a Česi v zahraničí
Nana a Nikola dali výpoveď a odišli na cesty: Život nás mesačne vyjde aj na 250 € na hlavu
Kristína a Juraj žijú na Islande, život je tu podľa nich drahý. Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože
Kristína a Juraj žijú na Islande, život je tu podľa nich drahý. Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože
Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii
Lacné letenky
Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii
Politológ Duleba v 1 na 1: Dramatické ruské ovplyvňovanie volieb, ktoré vidíme v Maďarsku, očakávame aj na Slovensku
1 na 1
Politológ Duleba v 1 na 1: Dramatické ruské ovplyvňovanie volieb, ktoré vidíme v Maďarsku, očakávame aj na Slovensku
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek. Pravidlá pri energopomoci sa zmenia, pozrite si prehľad
Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek. Pravidlá pri energopomoci sa zmenia, pozrite si prehľad
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Na nože
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí

