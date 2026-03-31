Ak prehrá Ukrajina, prehrá aj celá Európa: Zelenskyj má ale niečo, čo nikto na svete, vraví expert

Vývoj vojny na Ukrajine má zásadný vplyv na bezpečnosť celej Európy a jej budúcnosť. Odborníci zároveň upozorňujú, že výsledok konfliktu nebude mať vplyv len na samotnú krajinu, ale aj na stabilitu celého regiónu.
Politológ a analytik Alexander Duleba to uviedol v relácii portálu interez 1 na 1, kde sa okrem iného, venoval aj aktuálnemu vývoju vojny na Ukrajine aj jej širším dôsledkom pre Európu. Podľa jeho slov je situácia na fronte momentálne „zamrznutá“ a ruské sily nedokážu výraznejšie postupovať. Zároveň upozornil na špecifické schopnosti Ukrajiny v oblasti moderných technológií. „Majú vlastné systémy boja s tými dronmi šáhid, ktoré nemá nikto,“ povedal.
Ukrajinci dokonca školia aj vojakov v Európe a teraz ich jednotka cestovala aj na Blízky východ. Väčší odborníci na drony v inej krajine sveta momentálne nie sú.
Ukrajina stavia na drony a nové technológie
Ako príklad uviedol aj konkrétnu skúsenosť z vojenského prostredia. „Boli sme svedkami cvičenia v Estónsku, kde ukrajinská čata s dronmi eliminovala celú tankovú brigádu krajiny NATO,“ uviedol. Podľa neho sa charakter bojov výrazne zmenil.
„Keď Rusi útočia, tak to sú samovražedné záležitosti,“ povedal s tým, že pri jednom z útokov bol pomer strát extrémny. „Jeden ukrajinský vojak. A 400 Rusov,“ dodal.
Ukrajina je závislá od pomoci zo zahraničia
Duleba zároveň upozornil, že napriek technologickému pokroku je Ukrajina silne závislá od podpory zvonka. „Ukrajina je veľmi závislá od zahraničnej pomoci – makrofinančnej, veľmi, ale aj od tých dodávok,“ uviedol.
Dôvodom je aj schopnosť čeliť raketovým útokom. „Nevedia eliminovať tie balistické rakety niečím iným,“ povedal. Aj preto podľa neho spolupracujú s partnermi na zlepšení obrany. „S Francúzmi a Talianmi budú inovovať ten protiraketový systém,“ priblížil. Zároveň dodal, že niektoré technológie sú už dnes žiadané aj v zahraničí. „Jedenásť krajín teraz po začiatku tej vojny medzi USA a Iránom ide nakupovať tie ukrajinské antidrony,“ uviedol.
Prehra Ukrajiny by zasiahla celú Európu
Duleba opakovane zdôraznil, že dôsledky vojny presahujú hranice Ukrajiny. „Prehra Ukrajiny je prehra Európy,“ uviedol. Podľa neho by konflikt neskončil, ale mohol by sa v budúcnosti rozšíriť. „Tá len proste v niekoľkonásobne väčšom rozmere nás čaká o nejaký čas,“ povedal. Kriticky sa vyjadril aj k postojom niektorých krajín.
„Nemôžu ohrozovať bezpečnosť Európy,“ uviedol. Na záver pomenoval dôsledky prípadnej prehry. „Ak chceme žiť horšie, byť chudobnejší a menej v bezpeční, tak nech Ukrajina prehrá,“ dodal s tým, že väčšina európskych krajín si podľa neho uvedomuje význam podpory.
Nahlásiť chybu v článku