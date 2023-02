Ak nemusíte, von radšej ani nechoďte. Na Slovensku momentálne zúri orkán PIT

Ešte včera sme vás informovali, že dnes nás na Slovensku čaká mimoriadne nepriaznivé počasie. Orkán PIT je momentálne na svojom vrchole a počasie u nás je tak mimoriadne veterné a komplikuje životy obyvateľov.

Tlaková níž, vďaka ktorej v piatok výdatne snežilo či pršalo, sa dnes bude presúvať ďalej na juhovýchod. Po jej zadnej strane k nám od severu prenikne studený, pôvodom arktický vzduch. Stane sa tak po prechode oklúzneho frontu, ktorý prejde cez naše územie dnes ráno, resp. dopoludnia. Za ním výrazne zosilnie vietor, väčšinou bude silnejší ako počas piatka, informuje iMeteo.

Veľmi silný vietor

SHMÚ vydal v šiestich okresoch výstrahu 3. stupňa pred vetrom. Extrémny pozor si tak dávajte v okresoch Poprad, Brezno, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Banská Bystrica a Ružomberok. Rôzne varovania sú však vydané pre celé Slovensko. Sever bude navyše ďalej trápiť intenzívne sneženie.

Meteorológovia očakávajú, že vietor dosiahne v nárazoch rýchlosť 160 až 180 kilometrov za hodinu, v priemere 110 až 120 km/h. Predpokladaná rýchlosť vetra je podľa nich extrémne vysoká a predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.

Na cestách platí mimoriadna situácia

Ministerstvo vnútra podľa DenníkaN momentálne eviduje 83 vyhlásených mimoriadnych situácií v súvislosti so silným snežením a vetrom. Na cestách v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) platí aj v sobotu mimoriadna situácia, ktorú v piatok (3. 2.) vyhlásila Správa ciest ŽSK. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová. Tamojšie úrady už vyzvali ľudí, aby z domu vychádzali len v súrnych prípadoch.

Upozornila na silný vietor a pretrvávajúce sneženie, v niektorých oblastiach napadlo počas 24 hodín viac ako pol metra snehu. Podobne sú na tom aj Liptovský Hrádok, Ždiar, Svit či Poprad. Polícia informuje, že cesta I/18 z Popradu smerom na Janovce je uzatvorená v oboch smeroch z dôvodu nulovej viditeľnosti, silného vetra a hustého sneženia. Na diaľnici pod Tatrami sa zrazilo niekoľko áut.

„Cesta od Kežmarku v smere do Huncoviec a ďalej do Žakoviec je taktiež neprejazdná, vzhľadom na poveternostné podmienky až do odvolania. Rovnako je uzavretá cesta z Vrbova do Huncoviec,“ uvádza polícia. Vodiči na sociálnej sieti upozornili aj na uzavretú cestu zo Spišského Štvrtka, okres Levoča do Hrabušíc v Spišskonovoveskom okrese.