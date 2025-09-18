Ak Kotlár odmieta robiť svoju prácu, mal by zvážiť zotrvanie vo funkcii, reaguje Hlas-SD na splnomocnencove vyjadrenia

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Petra Sušaninová
TASR
Kotlár by vraj mal prehodnotiť, či jeho pozícia nie je zbytočná.

Ak Kotlár odmieta robiť svoju prácu, mal by zvážiť zotrvanie vo funkcii. Vyplýva to z reakcie strany Hlas-SD na vyhlásenia splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Hlasu Michaela Eliášová.

„Ocenili by sme, keby sa namiesto komentovania strany, ktorá je od začiatku pevnou súčasťou vládnej koalície, sústredil na svoju vlastnú prácu, ktorou bol celou vládou poverený. Už niekoľkýkrát sa pán Kotlár pokúša vyviniť z toho, že doteraz nedodal skutočný výsledok práce, ktorú od neho vláda žiadala, a namiesto toho pracoval na témach, ktoré si sám vymyslel a ktorým sa dlhodobo venujú skutoční odborníci v tejto oblasti,“ priblížila Eliášová

TASR – Jakub Kotian

Slovensko potrebuje skutočné a vecné zhodnotenie

Dodala, že strana Hlas-SD stále čaká na odovzdanie výsledkov prešetrenia manažmentu pandémie. „Pokiaľ pán Kotlár na tomto zadaní, ktoré je plne obsiahnuté v názve jeho funkcie, pracovať odmieta a namiesto toho rozpráva o akýchsi hrubých čiarach, potom by mal sám prehodnotiť, či jeho pozícia nie je zbytočná,“ objasnila. Poznamenala, že strana Hlas-SD je presvedčená, že Slovensko potrebuje skutočné, vecné a odborné zhodnotenie manažmentu pandémie.

Kotlár vo štvrtok apeloval na ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby bezodkladne oznámil, či sú vakcíny proti ochoreniu COVID-19 bezpečné a účinné. Chce od neho aj odôvodnenie. Vyzval Generálnu prokuratúru SR, aby informovala, v akom štádiu je jeho podnet k vakcínam proti COVID-19. Apeloval tiež na vládu, aby odmietla medzinárodné zdravotné predpisy. Požiadal zároveň členov strany Hlas-SD a prezidenta Petra Pellegriniho, aby neurčovali jeho právomoci.

