Ak ju máte doma, choďte ju okamžite vrátiť: Superlacný reťazec sťahuje z predaja nebezpečnú detskú hračku

Zákazníci tu môžu nájsť vyše 6 000 výrobkov z 15 produktových kategórií. V predajniach nájdu takmer všetko – od domácich a záhradkárskych potrieb cez nábytok, oblečenie, hračky, výbavu pre domáce zvieratá až po kancelárske potreby, drogériu a trvanlivé jedlo. Práve jedna konkrétna detská hračka bola stiahnutá z predaja.

Ako informuje Action na svojom webe, problémom sú prívesky Scoubidou, sada s číslom výrobku 102758/3202854. Obsahujú vyššie koncentrácie zmäkčovadla ftalátov DEHP, ako sú povolené zákonným limitom. To môže predstavovať zdravotné riziko. „Produkty nesplňujú bezpečnostné požiadavky, ktoré spoločnosť Avec BV pre svoje produkty stanovuje a z tohto dôvodu je sťahovaný z trhu,“ informuje Action.

Ak máte túto detskú hračku doma, okamžite ju prestaňte používať a choďte ju vrátiť do ktorejkoľvek predajne Action. Tam vám vrátia peniaze, a to aj v prípade, že nemáte doklad o kúpe. Tento produkt sa predával od januára 2024 do apríla 2024. Action sa zákazníkom ospravedlňuje a ďakuje za spoluprácu.