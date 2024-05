Počasie sa zbláznilo, nakoniec bude cez víkend všetko inak. Nasledujúce hodiny prinesú zmenu, vydrží niekoľko dní

Ako informuje iMeteo , búrky dnes hrozia len v západnej polovici územia, vyskytnúť sa môžu aj prehánky. „Do našej oblasti zasahuje od západu plytká tlaková níž so stredom nad Nemeckom a po jej prednom okraji k nám začína od juhu prúdiť vlhší vzduch,“ informuje iMeteo.

Predpoveď na tento víkend bola najskôr v znamení búrok, zamračenej oblohy a teplôt pod 20 stupňov. Zdá sa ale, že búrková aktivita zo západu Európy sa u nás dlho nezdržala. Počas noci síce pršalo, no už dnes sa počasie zlepší a víkend bude slnečný.

Dnes čiastočne ovplyvní počasie u nás zvlnený studený front, ktorý je s touto tlakovou nížou spojený. Ten rozdeľuje Európu na chladnejšiu západnú časť od teplejšej, do ktorej patrí aj Slovensko. Počas piatka si najmä východná časť bude užívať teplotu do +26 °C. Smerom na západ má byť od +18 °C do +23 °C.

Dnes bude na Slovensku oblačno až zamračené, najmä na východe lokálne aj zmenšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota bude 18 až 23 °C, na Zemplíne, v Šariši, Above a na Gemeri okolo 25 °C.. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 12 °C.

Fúkať bude prevažne slabý, dopoludnia na západe juhovýchodný až južný vietor rýchlosťou 2 až 7 metrov za sekundu (5 až 25 km/h), ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť. Meteorológovia predpokladajú zrážky do 5 a pri búrkach do 15 milimetrov.

Počasie cez víkend

Počas víkendu sa nám zrážky úplne vyhnú, spŕchnuť môže len ojedinele, bol by to len pozostatok tlakovej níže, očakávať ich však môžeme len na západe územia Slovenska. V sobotu bude ešte o čosi teplejšie, miestami môže byť aj 28 stupňov Celzia. Nedeľa sa bude niesť v podobnom duchu. Bude slnečno a teda ideálne počasie na výlety, prípadne cyklistiku. Počasie sa opäť začne meniť v pondelok, nové informácie vám prinesieme už počas víkendu.