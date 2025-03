Ak chcete oživiť svoj účes, vlasové trendy na rok 2025 vás určite potešia. Niekedy pritom stačí aj drobná zmena

Riadiť sa tým, čo vám pristane, je vždy dobrá voľba. Avšak aj keď sa týmto obmedzíte, stále môžete sledovať módne trendy a odvážne hľadať účesy, ktoré by vám nikdy nenapadlo vyskúšať, no mohli by vám svedčať.

Sledovanie trendov týkajúcich sa vlasov od farieb a strihov až po doplnky, môže byť vzhľadom na to, ako rýchlo sa menia, náročné. Portál Brightside.me preto zozbieral tie najhorúcejšie trendy a vytvoril zoznam toho, čo bude v roku 2025 najviac trendy. Vo väčšine prípadov pritom nejde o obrovské zmeny, a tak ste možno štýlová aj bez toho, aby ste sa o to vôbec snažili.

Ofina do boku

V predchádzajúcich rokoch sa pre bezstarostný a ľahký účes používal neporiadny drdol, ale v roku 2025 sa do popredia dostávajú ofiny. Obľúbeným trendom, ktorý sa vracia, je bočná strapatá ofina. Áno, presne taká, ktorú ste pravdepodobne nosili na strednej škole a mysleli ste si, že ste strašne cool.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Latest Hairstyles (@latesthair)

Takzvaná „curtain“ ofina, ktorá lemuje tvár a Birkinova ofina (curtain ofina s pridanou klasickou hustou ofinou, pozn. red.) zostávajú aj naďalej nadčasovými voľbami. Tieto štýly dodajú tvári jemnosť a krásne ju orámujú, vďaka čomu pôsobí nenúteným a zároveň uceleným dojmom.

Kamienky vo vlasoch