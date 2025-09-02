Ak chcete dobre zarábať, zamestnajte sa v tomto sektore: Takéto sú platy Slovákov, priemerná mzda bleskovo rastie

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v slovenskom hospodárstve v 2. štvrťroku 2025 medziročne vzrástla o 8,8 % a dosiahla 1654 eur. Tempo medziročného rastu miezd sa oproti predchádzajúcemu štvrťroku takmer zdvojnásobilo a dostalo sa tak na najvyššiu úroveň za posledných päť kvartálov.
V utorok o tom informoval štatistický úrad (ŠÚ) SR. Rast reálnych miezd sa napriek vyššej inflácii zrýchlil na 4,5 %. Priemerná mzda po sezónnom očistení oproti 1. štvrťroku 2025 vzrástla o 3,4 %.
Medziročný rast priemernej nominálnej mzdy zaznamenalo všetkých 19 sledovaných odvetví hospodárstva. V takmer polovici z nich presiahol rast 10 %. Zvýšenie hrubých miezd sa pohybovalo od viac ako 4 % v oblasti nehnuteľností až po vyše 16-percentný nárast zárobkov zamestnancov vo vodohospodárstve.
Mzdy rastú
Aj po zohľadnení inflácie reálne mzdy vzrástli vo všetkých 19 odvetviach. Najvýraznejšie, o viac ako 8 %, si polepšili pracovníci vo vodohospodárstve, v oblasti vzdelávania, v dodávke elektriny, plynu a pary, či v zdravotníctve. Rast platov zamestnancov školstva, štátnej a verejnej správy bol do značnej miery spôsobený jednorazovou odmenou štátu.
Najvyššiu priemernú mzdu v 2. štvrťroku evidoval ŠÚ vo finančných a poisťovacích činnostiach, kde dosiahla 2827 eur. Zamestnanci v segmente informácie a komunikácia dosiahli priemernú mzdu 2664 eur a nad 2000 eur sa dostali aj pracovníci vo verejnej správe, obrane a povinnom sociálnom zabezpečení (2383 eur). Tesne pod hranicou 2000 eur zostali pracovníci v zdravotníctve a sociálnej pomoci (1962 eur).
V deviatich z 19 sledovaných odvetví ekonomiky však hrubá mzda zaostávala za celoslovenským priemerom. Najnižšie zárobky, 950 eur mesačne, vykazovali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách a v stavebníctve (1164 eur). Menej ako 1500 eur zarábali aj zamestnanci v oblasti umenia, zábavy a rekreácie, administratívnych službách, v poľnohospodárstve a v oblasti nehnuteľností. Zamestnanci v priemysle dosiahli v 2. štvrťroku priemernú nominálnu mzdu 1791 eur.
Najviac sa zarába v hlavnom meste
Z regionálneho pohľadu si nadpriemerné mzdy udržal iba Bratislavský kraj (1960 eur). V ostatných krajoch sa mzdy pohybovali od 1299 eur v Prešovskom kraji do 1629 eur v Košickom kraji. Nominálna mzda bola vo všetkých regiónoch vyššia než v 2. štvrťroku 2024, pričom najvýraznejší nárast, o 13,3 % zaznamenal Košický kraj. Po zarátaní vplyvu inflácie vzrástla vo všetkých krajoch Slovenska aj reálna mzda. Najviac v Košickom kraji (o 8,8 %) a najmenej v Bratislavskom kraji (o 2,6 %).
V 1. polroku 2025 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR hodnotu 1586 eur. Medziročne sa zvýšila o 6,9 %, tempo jej rastu sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka spomalilo o 1,2 percentuálneho bodu. Reálna mzda v súhrne za 1. polrok vzrástla medziročne o 2,8 %.
Počet ľudí bez práce aj miera nezamestnanosti počas druhého štvrťroka 2025 medziročne mierne vzrástli, oba ukazovatele sa však držali na historických minimách. Bez práce bolo 144 500 ľudí a miera nezamestnanosti na úrovni 5,3 %. Ukazovatele nezamestnanosti sa zhoršili v piatich z ôsmich krajov SR, prírastky a úbytky však boli takmer vo všetkých regiónoch len veľmi mierne. Aktuálny počet nezamestnaných v 2. štvrťroku bol druhý historicky najnižší od začiatku roka 2021.
