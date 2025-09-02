La Niña sa vracia, vedci hovoria o nečakanej hrozbe: Svet má zasiahnuť séria extrémov, toto nás čaká najbližšie mesiace

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
SITA
Boj medzi La Niñou a El Niñom pokračuje.

Prírodný klimatický jav La Niňa by sa mohol vrátiť v období od septembra do novembra, ale teploty zostanú napriek tomu nad priemerom. V utorok to uviedla Svetová meteorologická organizácia (WMO).

La Niňa ochladzuje povrchové teploty v centrálnej a východnej časti Tichého oceánu okolo rovníka a spôsobuje zmeny vo vetroch, tlaku a zrážkach. Opakom La Niňa je El Niňo, pričom v období medzi nimi panujú neutrálne podmienky. Po krátkom období slabých podmienok La Niňa pretrvávajú momentálne od marca neutrálne podmienky, uviedla WMO.

Pravdepodobnosť návratu stúpa

„Existuje 55-percentná pravdepodobnosť, že počas septembra až novembra teploty povrchu mora v rovníkovej časti Tichého oceána poklesnú na úroveň La Niňa,“ vyhlásila WMO. „Pre obdobie október až december 2025 sa pravdepodobnosť La Niňa mierne zvyšuje na približne 60 percent,“ dodala organizácia.

Ilustračná foto: Pexels

Naopak, pravdepodobnosť vzniku El Niňo v období september až december je pomerne nízka. La Niňa má v mnohých oblastiach, najmä v tropických, opačné klimatické účinky ako El Niňo, ktoré zvyšuje teploty oceánov a spôsobuje suchá v niektorých častiach sveta a silné dažde inde.

Posledné trojročné obdobie La Niňa bolo extrémne

Nezvyčajne dlhé obdobie La Niňa v rokoch 2020 až 2023 bolo prvým tzv. trojitým obdobím La Niňa 21. storočia a len tretím od roku 1950. Tento jav zintenzívnil suchá a záplavy. Napriek ochladzujúcemu efektu však La Niňa nedokázala zastaviť sériu mimoriadne horúcich rokov.

Ostatných desať rokov bolo najteplejších v histórii meraní, pričom rok 2024 bol vôbec najteplejší. WMO zdôraznila, že prírodné klimatické javy ako La Niňa a El Niňo prebiehajú na pozadí klimatických zmien spôsobených ľuďmi a zvyšujú globálne teploty, zhoršujú extrémne počasie a ovplyvňujú sezónne vzory zrážok a teplôt.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Z pultov obchodov sťahujú obľúbenú pochúťku: Ak máte doma tento dezert, nekonzumujte ho. Peniaze vám…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor
Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčíKamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí
Zvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj AmeričanovZvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Za 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesťZa 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesť
Oklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNPOklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNP
Počas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačovPočas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačov
Entomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farbyEntomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farby
Politológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredníkPolitológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredník

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac