La Niña sa vracia, vedci hovoria o nečakanej hrozbe: Svet má zasiahnuť séria extrémov, toto nás čaká najbližšie mesiace

Prírodný klimatický jav La Niňa by sa mohol vrátiť v období od septembra do novembra, ale teploty zostanú napriek tomu nad priemerom. V utorok to uviedla Svetová meteorologická organizácia (WMO).
La Niňa ochladzuje povrchové teploty v centrálnej a východnej časti Tichého oceánu okolo rovníka a spôsobuje zmeny vo vetroch, tlaku a zrážkach. Opakom La Niňa je El Niňo, pričom v období medzi nimi panujú neutrálne podmienky. Po krátkom období slabých podmienok La Niňa pretrvávajú momentálne od marca neutrálne podmienky, uviedla WMO.
Pravdepodobnosť návratu stúpa
„Existuje 55-percentná pravdepodobnosť, že počas septembra až novembra teploty povrchu mora v rovníkovej časti Tichého oceána poklesnú na úroveň La Niňa,“ vyhlásila WMO. „Pre obdobie október až december 2025 sa pravdepodobnosť La Niňa mierne zvyšuje na približne 60 percent,“ dodala organizácia.
Naopak, pravdepodobnosť vzniku El Niňo v období september až december je pomerne nízka. La Niňa má v mnohých oblastiach, najmä v tropických, opačné klimatické účinky ako El Niňo, ktoré zvyšuje teploty oceánov a spôsobuje suchá v niektorých častiach sveta a silné dažde inde.
Posledné trojročné obdobie La Niňa bolo extrémne
Nezvyčajne dlhé obdobie La Niňa v rokoch 2020 až 2023 bolo prvým tzv. trojitým obdobím La Niňa 21. storočia a len tretím od roku 1950. Tento jav zintenzívnil suchá a záplavy. Napriek ochladzujúcemu efektu však La Niňa nedokázala zastaviť sériu mimoriadne horúcich rokov.
Ostatných desať rokov bolo najteplejších v histórii meraní, pričom rok 2024 bol vôbec najteplejší. WMO zdôraznila, že prírodné klimatické javy ako La Niňa a El Niňo prebiehajú na pozadí klimatických zmien spôsobených ľuďmi a zvyšujú globálne teploty, zhoršujú extrémne počasie a ovplyvňujú sezónne vzory zrážok a teplôt.
