Maria sa dožila 117 rokov: Vedci zisťovali, ako je to možné, nová štúdia odhaľuje tajomstvá dlhovekosti

Niektoré vec sú jednoducho nevyhnutné. Isté napríklad je, že jedného dňa každý z nás opustí tento svet. Niektorí ľudia však prekonávajú očakávania a dožívajú sa 100, ale hoc aj 117 rokov. Ako je to možné?
Stačí vyhrať genetickú lotériu?
Ako informuje web Science Alert, Maria Branyas sa dožila úctyhodných 117 rokov a zaradila sa medzi najstarších ľudí na svete. Ako je to možné? Podľa odborníkov mala výnimočne mladý genóm. Mala v sebe zvláštne genetické varianty súvisiace s dlhovekosťou, fungovaním imunity, ale aj so zdravím mozgu a srdca.
Vedci sa snažia na získané poznatky pozerať z nového uhla pohľadu. Pátrajú po biomarkeroch, ktoré by sa mohli podieľať na zdravšom starnutí. Veria, že sa im možno vďaka tomu podarí nájsť kľúč k dlhovekosti. Výsledky sú založené na vzorkách krvi, slín, moču a stolice, ktoré Branyas dobrovoľne poskytla pred svojou smrťou v roku 2024, keď bola najstaršou žijúcou osobou na svete.
Výskum ukázal, že Maria mala v tele bunky, ktoré sa správali omnoho mladšie, ako by sa vzhľadom na jej chronologický vek mali. Prekonala priemernú dĺžku života žien vo svojom rodnom Katalánsku o viac ako 30 rokov. V tele nemala takmer žiadne zápaly a na svoj vek bola celkovo veľmi zdravá. Aj jej kardiovaskulárny systém bol vo výnimočne dobrom stave.
Niektoré bunky akoby zabudli starnúť
Jej imunitný systém a črevný mikrobióm akoby taktiež zabudli starnúť. Maria síce vyhrala genetickú lotériu, no zároveň žila veľmi aktívnym životom, a to po fyzickej, ale aj sociálnej stránke. Extrémna dlhovekosť je pravdepodobne ovplyvnená širokou škálou genetických a environmentálnych premenných.
Zaujímavé je, že vedci si všimli značnú eróziu telomérov u Marie – koncoviek jej chromozómov. Teloméry chránia genetický materiál a kratšie teloméry sú spájané s vyšším rizikom skoršieho úmrtia. Nedávne štúdie ale ukázali, že u najstarších ľudí kratšie teloméry nie sú spoľahlivým ukazovateľom. V prípade Marie to dokonca mohla byť výhoda. Vedci totiž prišli s hypotézou, že kratšia životnosť jej buniek mohla byť dôvodom, že sa v nich nikdy nestihla vyvinúť rakovina.
Vedci zhodnotili, že choroby a zlý zdravotný stav nemusia ísť ruka v ruke s dlhovekosťou. Výskum, ktorého výsledky boli publikované prostredníctvom Cell Reports Medicine, však bol vykonaný zatiaľ len na jednej osobe. Maria ale vedcom poskytla vzácnu možnosť pokúsiť sa zistiť, ako je vôbec extrémna dlhovekosť možná.
