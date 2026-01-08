Vedci odhalili ďalšie tajomstvo dlhovekosti: Mali by ste konzumovať jeden kľúčový druh potravín

Ilustračné foto: Freepik

Klaudia Oselská
Máte radi mäso?

Chceli by ste sa dožiť vysokého veku? Podľa vedcov v tom veľkú rolu zohráva strava. Nový výskum dokonca odhalil jeden konkrétny druh potravín, ktorý je pre dlhovekosť kľúčový. 

Ako informoval portál Mail Online, vedci nedávno zistili, že vegánska a vegetariánska strava by mohla znížiť vašu šancu dožiť sa vysokého veku. Podľa rozsiahlej čínskej štúdie majú totiž ľudia, ktorí jedia mäso, väčšiu pravdepodobnosť dosiahnuť míľnik 100 rokov.

Ak chcete žiť dlho, konzumujte živočíšne aj rastlinné výrobky

Dokonca aj po zohľadnení faktorov, ako je cvičenie a fajčenie, mali ľudia, ktorí zo svojho jedálnička vylúčili mäso, o 19 % nižšiu pravdepodobnosť, že sa dožijú 100 rokov, v porovnaní so všežravcami. U vegánov to bolo až 29 % a u vegetariánov, ktorí jedia vajcia a mliečne výrobky, 14 %.

Podľa odborníkov tieto zistenia naznačujú, že starší ľudia potrebujú oveľa viac živín, ako im ponúka vegetariánska a vegánska strava. Vedci zároveň upozornili, že sa to týka najmä ľudí, ktorí majú podváhu.

Štúdia skúmala viac ako 5 000 ľudí od roku 1998, ktorí mali v tom čase minimálne 80 rokov. Z tejto vzorky sa takmer 1 500 ľudí dožilo 100 rokov. Išlo však o observačnú – pozorovaciu štúdiu, čo znamená, že z nej nemožno vyvodiť príčinnú súvislosť, a teda nie je možné tvrdiť, že práve a jedine z dôvodu konzumácie mäsa sa skúmaní ľudia dožili vysokého veku.
Ilustračné foto: Freepik

Výskumníci však upozornili, že tieto zistenia neznamenajú, že by váš jedálniček mal teraz obsahovať najmä mäso, pretože zelenina stále hrá kľúčovú rolu v súvislosti s dlhovekosťou. Čo dokazuje aj fakt, že tí, ktorí jedli zeleninu každý deň, mali o viac ako 84 % vyššiu pravdepodobnosť, že sa dožijú 100 rokov, ako tí, ktorí ju nejedli.

Navyše, ako ukazujú iné výskumy, často záleží na druhu a množstve mäsa. Ako sme vás informovali, už dva plátky šunky denne, či spracované a červené mäso, sú spojené s 15 % vyšším rizikom rozvoja cukrovky v nasledujúcich 10 rokoch.

Dalo by sa preto povedať, že z týchto zistení vyplýva, že pre naše zdravie je rovnako dôležitá rastlinná aj živočíšna strava. Takže by sme nemali byť striktnými vegetariáni, ale v určitej miere by sme mali konzumovať aj mäso.

