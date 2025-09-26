Muž, ktorý chce oklamať smrť, prezradil svoju rannú rutinu. Má viesť k dlhovekosti. Tvrdí, že týchto 5 vecí vás zbaví stresu

Odporúča sa vyvarovať niekoľkým nezdravým návykom.

Chceli by ste žiť večne? Kým pre niekoho to môže znieť ako nočná mora, pre iných je to ako sen. Biohacker Bryan Johnson sa preslávil svojimi extrémnymi metódami, ktorými chce poraziť smrť, alebo aspoň oddialiť starnutie. Už len jeho ranná rutina dá poriadne zabrať. 

Keď si predstavíte vaše bežné ráno, vyzerá asi nejako takto: budíček, ktorý aspoň trikrát posuniete, návšteva toalety, základná hygiena, raňajky a rýchlo do školy či práce. Niektorí dokonca vynechávajú raňajky, aby sa stihli odpratať z domu čo najskôr, alebo namiesto nich holdujú zlozvykom ako ranná cigareta s kávou. V prípade muža, ktorý chce žiť večne, je to ale inak, uvádza portál UNILAD.

Viac než 10-kroková rutina každé ráno

Už asi ako tušíte, Bryan Johnson vstáva skoro ráno. Budíček mu zvoní o 4:30 a niečo také, ako jeho nekonečné posúvanie u neho neexistuje. Hneď po zobudení sa postaví na váhu, ktorá mu okrem iného zmeria tuk, svaly či vodu v tele. Nasleduje starostlivosť o vlasy v podobe použitia séra a peelingu na pokožku hlavy.

Na prirodzené denné svetlo sa naladí prostredníctvom svetelnej terapie, zmeria si teplotu vnútorného ucha a dá si pohár vody s doplnkami, ktoré užíva, ako ashwagadhu či rhodiolu. Na Bryanovom raňajkovom tanieri nájdete bobule, proteín, olivový olej a kolagén, potom skontroluje kvalitu ovzdušia, či je vyhovujúca.

Ak vám pri odbere krvi býva zle, nasledujúci Bryanov krok pravdepodobne opakovať nebudete – každé ráno si robí krvný test. Po ňom nasleduje cvičenie, sauna a infračervená terapia. Po nej absolvuje 90-minútovú hyperbarickú kyslíkovú terapiu.

Toto vás privedie do hrobu, tvrdí

Na svojom profile na sociálnej sieti X Bryan pred niekoľkými dňami zverejnil opis dennej rutiny človeka, ktorý zanedbáva zdravý životný štýl. Žiaľ, v niektorých bodoch sa nájdu mnohí z nás.

Spomenul medzi nimi ranné odkladanie budíka, scrollovanie sociálnymi sieťami hneď po prebudení, káva namiesto raňajok, pitie energetických nápojov či sledovanie seriálov do polnoci.

Riaďte sa týmito piatimi pravidlami

V ďalšom z množstva svojich príspevkov ľuďom odporučil, že ak sú úzkostní a v strese, majú chodiť spávať vždy v rovnakom čase, jesť najneskôr 4 hodiny pred spánkom, nepozerať na obrazovku mobilu či televízie 60 minút pred spaním, vyradiť spracované cukry a cvičiť každý deň.

V tomto prípade sú to jednoduché návyky, ktoré dokáže zaradiť do svojho režimu každý z nás a nebude ho to stáť ani cent navyše.

