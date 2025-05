Aj vy môžete od štátu dostať tisíce eur a ani o tom neviete: Nárok na túto dotáciu má pritom veľké množstvo ľudí

Hoci záujem o hypotéky v tomto roku prekonáva vlaňajšok, Slováci štátnu pomoc využívajú čoraz menej. Podľa finančných sprostredkovateľov záujemcovia o hypotéku na štátnu dotáciu často zabúdajú alebo nepoznajú jej podmienky. V tomto a budúcom roku sa pritom končí fixácia s výhodnými nízkymi úrokmi vyše tretine hypoték, čo podľa údajov NBS predstavuje viac ako 191-tisíc úverov.

Štátna dotácia do 150 eur mesačne by im podľa Umbrella Group mohla pomôcť znížiť zvýšené splátky. Podľa údajov NBS za prvý kvartál 2025 narástli medziročne čisté nové obchody úverov na nehnuteľnosti o 53 %. „Od začiatku roku vnímame nárast dopytu po hypotékach, ktorý sa podľa všetkého prejaví aj v ďalšom raste čerpaných úverov v najbližších mesiacoch,“ uviedol partner spoločnosti Umbrella Group Michal Ďuriš.

Nevyužívame ani tretinu peňazí

Dodáva však, že väčšina klientov na možnosť štátnej dotácie zabúda alebo o nej nevie. „Ak by som im dotáciu nepripomenul, tak by to sami iniciatívne neriešili,“ upozorňuje Ďuriš. Trend klesajúceho využívania štátnej dotácie potvrdzujú podľa neho aj dáta z ústredia práce, z plánovaných 64 miliónov eur na rok 2024 sa na dotáciu hypoték minulo len 17,3 milióna eur. Na rok 2025 úrad odhaduje vydať na hypotekárnu pomoc 53 miliónov eur.

Štátna pomoc je schválená do konca roku 2025, jej ďalšie fungovanie určí schvaľovanie štátneho rozpočtu na budúci rok. Dôvody zvýšeného záujmu o úvery na bývanie sú podľa Ďuriša okrem končiacej sa fixácie výhodných úrokov aj pokles úrokových sadzieb a odložený dopyt po období vyšších sadzieb.

„Množstvu klientov sa tento a na budúci rok končia fixácie veľmi výhodných úrokov okolo 1 % až 2 % z roku 2020 či 2022, ale aj vysoké, nevýhodné 4,5 % úroky spred roka až dvoch. Bolo by pre nich výhodné využiť štátnu dotáciu, ktorá im určite ešte tento rok pomôže preklenúť navýšené mesačné platby pre vyššie úroky,“ vysvetľuje Ďuriš.

Aktuálne sa úroky na hypotékach pohybujú oficiálne od 3,55 % pri trojročnej alebo vyššej fixácii, pričom v štyroch najväčších bankách sú podľa Ďuriša sadzby od 3,6 % do 3,69 %. „Stretli sme sa už aj so sadzbou okolo 3 % pri snahe banky o udržanie zaujímavého klienta,“ dodáva Ďuriš. Klienti by mali aktívne komunikovať so svojou bankou o možnostiach zníženia sadzby, najmä ak chcú zostať v banke a neprišli o dotáciu. Ak na dotáciu nemajú nárok, môžu úver bez poplatku preniesť do inej banky.