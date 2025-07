Aj Vatikán pocítil vojnu: Ruský útok zasiahol srdce katolíckej diplomacie. Budova utrpela škody

Nočné ruské útoky na ukrajinské hlavné mesto Kyjev poškodili aj budovu tamojšej vatikánskej nunciatúry. S odvolaním sa na jej vyhlásenie o tom informovala agentúra Reuters. Apoštolský nuncius arcibiskup Visvaldas Kulbokas povedal, že poškodená je strecha a garáž nunciatúry, píše TASR.

Rusko v posledných dňoch zintenzívnilo útoky na susednú Ukrajinu. V stredu proti nej vyslalo viac než 700 dronov, vo štvrtok približne približne 400 a vystrelilo aj 18 rakiet. V Kyjeve v dôsledku nočného útoku zahynuli dve osoby a ďalších 26 utrpelo zranenia. Ľudia z ukrajinskej metropoly hlásili výbuchy v priebehu celej noci.

„Počas ďalšieho útoku na mesto Kyjev… zaznamenala apoštolská nunciatúra škody na svojej hlavnej budove, ako aj na služobných priestoroch,“ uvádza sa vo vyhlásení nunciatúry. Kulbokas pre portál Vatican News povedal, že bol svedkom toho, ako okolo areálu nunciatúry krúžili drony a počas noci počul aj niekoľko výbuchov.

The Vatican embassy in Kyiv was damaged during last night’s Russian attack.

Archbishop Wisvaldas Kulbokas reported damage to the roof and parking area, saying he personally saw two drones and heard multiple explosions.

“We found around 10 large fragments — likely from a drone,… pic.twitter.com/xrziP10Y0b

— Shaun Pinner (@olddog100ua) July 11, 2025