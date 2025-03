Adriana Poláková prelomila mlčanie a konečne sa vyjadrila k jednej veci. Jej odpoveď všetkých odrovná

Bývalá markizácka moderátorka si žije rozprávkový sen spolu so svojím manželom v honosnom kaštieli, z ktorého spravili penzión. Jej fanúšikom, ktorí ju začali sledovať len nedávno na Instagrame, očividne vŕtala v hlave jedna vec. Ide o niečo úplne prirodzené. Každému by napadlo opýtať sa, koľko má ľudí, ktorí jej pomáhajú so všetkým okolo penziónu. Jej odpoveď však mnohých prekvapí.

Adriana Kneissl, za slobodna Poláková, ktorá nedávno priznala, aké má plány na najbližšie obdobie, to poňala po svojom a na sociálnej sieti zverejnila vtipné video, nad ktorým sa mnohí pousmejú. Zareagovala tak zároveň aj na virálny trend, ktorý koluje po internete. Podobný typ videí má totiž množstvo fanúšikov a pobavil doteraz milióny ľudí na celom svete. Bývalá moderátorka ukázala, že má zmysel pre humor a dokáže si vystreliť aj sama zo seba.

Koľko má zamestnancov?

Zverejnenými zábermi chcela v prvom rade vyhovieť svojim fanúšikom a odpoveď na otázku, na ktorú boli zvedaví. „Pre všetkých mojich nových sledovateľov, ktorí sa stále pýtajú, koľko mám personálu ako hradná pani. Nuž presne toľkoto,“ napísala k videu. Zábery zachytávajú Adrianu pri niektorých činnostiach, napríklad pri kosení trávy či umývaní zrkadla v kúpeľni. Zároveň sa ukázala v role ženy, ktorá si užíva a popritom ukazuje na svoj personál, ktorý sa o všetko stará. Má to však jeden háčik. Tými zamestnancami je ona sama.

„Som hradná pani a o hostí sa stará personál. Som hradná pani, a samozrejme, mám aj chyžnú. Som hradná pani, a samozrejme, že mám niekoho, kto sa mi stará o sliepky…“ hovorí Adriana v zábavnom videu. Lepšie už ani na zvedavú otázku ohľadom jej zamestnancov odpovedať nemohla. Stručne, výstižne a so štipkou humoru tak dala najavo, že je na všetko úplne sama. Klobúk dole, ako to všetko zvláda. Teraz už fanúšikom neostáva nič iné, len to predýchať, keďže mnohí pravdepodobne čakali, že nejakú pomoc predsa len mať bude.