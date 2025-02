Adriana Poláková sa rozhodla pre veľkú zmenu vo svojom živote. Bola v takom strese, že tri mesiace nič nejedla

Bývalá moderátorka si užíva rozprávkový život so svojím manželom Christianom v rakúskom zámku. Moderovanie v Teleráne tak vymenila za podnikanie a starostlivosť o hostí v penzióne, ktorému sa naplno venuje. Hoci svoju prácu miluje, vyžiadala si daň v podobe kíl navyše. Adriana sa však rozhodla spraviť vo svojom živote zmenu a vyhradiť si čas iba pre seba, na čo predtým zabúdala.

Zdá sa, že Adriana Kneissl, kedysi Poláková, je dnes spokojnejšia než kedykoľvek predtým. Zrejme našla v živote balans, do ktorého konečne zaradila aj starostlivosť o seba a svoje telo. Netýka sa to však len fyzickej stránky, ale aj duševnej. Ako priznala v rozhovore pre Plus 7 dní, aj pribúdajúci vek a skúsenosti ju vyformovali do podoby, v akej sa v súčasnosti prezentuje.

Zmena po svadbe

Keď sa jej niečo nepodarilo alebo ju niekto naštval, zvykla zvýšiť hlas, kričať i búchať dverami. Dnes je však oveľa pokojnejšia, veci rieši s rozvahou a hlavne robí to, čo ju napĺňa. Taktiež priznala, že sa so svojím manželom ešte ani raz nepohádala, čo môže byť aj vďaka jeho pokojnej povahe. Aj keď žije v spokojnom manželstve, predsa len sa niečo po svadbe zmenilo. Pribrala niekoľko kíl. A hoci jej manželovi to vôbec neprekáža, ona s tým nie je úplne zmierená.

„Je to jeho vina,“ povedala Adriana so smiechom, že za jej väčšou konfekčnou veľkosťou je Christian. Následne sa vážnejšie vyjadrila k tomu, čo túto zmenu mohlo spôsobiť. „Jednak sa blížim do menopauzy, aj to môže byť jeden z dôvodov, ale nehádžem to všetko na hormóny. Je to aj tým, že som ráno o piatej vstávala, moje prvé jedlo bolo o dvanástej, kedy som do seba nahádzala, čo bolo v kuchyni. Do večera do šiestej či siedmej som zase robila a potom o ôsmej som si sadla pred televízor a chodila som od chladničky do obývačky a naopak,“ uviedla Adriana.

Na prvom miesto boli druhí, dnes je to inak